下跪求婚成功 禾浩辰套牢吳品潔：1克拉鑽戒藏襪子裡

記者趙大智╱綜合報導
禾浩辰(左)下跪求婚吳品潔。（取材自臉書）
禾浩辰(左)下跪求婚吳品潔。（取材自臉書）

35歲禾浩辰爆喜訊，他下跪求婚小3歲女友吳品潔，她點頭說「Yes」，演藝圈又多一對佳偶。禾浩辰秀出藏1克拉戒指的地方，居然是在襪子裡，看來很爆笑，可見是個男方悄悄策畫、女方不知情的驚喜。至於準新娘有無懷孕，經紀人說：「沒聽說，都是好事情，之後有好消息會跟大家分享。」

禾浩辰也透過經紀公司回應：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」公司也因為他即將進入人生下一階段，很替他開心，「家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福」。至於何時登記、辦婚禮，細節仍有待公開。

禾浩辰和姓吳、名字有潔的女生特別有緣份，過去他曾和「鬼鬼」吳映潔談過4年戀無疾而終，鬼鬼已當媽，一度還誤傳禾浩辰是生父，但他連忙澄清「不是我」。

2019年的偶像劇「你有念大學嗎？」，劇中演情侶的是邱宇辰和吳品潔，禾浩辰則是搭女主角安心亞，之後邱、吳假戲真做，但緣份很難說，最後吳品潔嫁給了禾浩辰。邱宇辰昨透過經紀人大方獻祝福：「有看到新聞，很替她開心，她真的是很棒很好的女生，對她找到幸福由衷祝福，希望兩人能夠長長久久！」

