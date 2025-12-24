「這不是期待的陣容」阿信感性邀赴約 朱孝天：聽聽就算了

朱孝天稱阿信說的話只是「場面話」。(取材自微博)

五月天 主唱阿信與與F3言承旭、吳建豪、周渝民近日完成「F✦FOREVER 恆星之城」巡演最終場，不過，這場演唱會在落幕後朱孝天粉絲群內發言再掀爭議。

演唱會上阿信分享和F3一起演出心情，特別提到「暫時未能赴約的Ken(朱孝天)」，並表示：「雖然這不是所有人最期待的畫面，但我會繼續努力。」原本被視為體面又溫柔的感性致詞，但朱孝天似乎不領情。

網路上流出疑似朱孝天在粉絲群內的對話截圖，有粉絲轉述阿信於演唱會中提到「大家期待的陣容」一番話，朱孝天回應卻直言：「他說好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息……」並稱是「場面話」，要粉絲「聽聽就算了吧」。

相關對話曝光後，迅速在網路上掀起熱烈討論，輿論幾乎一面倒質疑朱孝天的應對方式與情商，不少網友直言「這樣的回應真的不適合做藝人」、「跟這種人相處一定很累」，也有人反諷「劉備請諸葛亮都沒這麼費勁」，認為他不懂得在適當時刻見好就收，錯失圓融回應的機會。

此外，阿信當晚演出時曾意外踩空從舞台上跌落受傷，仍忍痛完成演出，敬業態度讓粉絲心疼，對於他感謝朱孝天一番話也認為「很體面」。