「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

記者陳穎／即時報導
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)
昔日因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」的日籍女星楊思敏，淡出演藝圈19年後，感情生活卻掀起波瀾。根據「鏡週刊」報導。今年10月傳出，她與交往長達24年的經紀人男友呂仁智（阿魯米）正式分手，儘管男方過去為她豪砸千萬元(台幣，下同)買房、再花500萬元裝潢寵愛至極，但據悉「始終未給名分」，才是真正讓楊思敏選擇離開的關鍵原因。

現年49歲的楊思敏（本名小林麻美），當年以傲人身材與溫柔氣質紅遍台日，不僅有「最美潘金蓮」封號，更被譽為「亞洲第一美胸」。事業巔峰時期，她身邊總有經紀人阿魯米相伴，兩人既是情侶也是工作夥伴，感情與事業密不可分。

阿魯米對楊思敏的寵愛眾所皆知，當年曾豪擲約1200萬元(約38萬美元)在淡水購入豪宅相贈，並再花500萬元(約15萬美元)裝潢，甚至連浴缸、洗臉盆等細節都特地從日本空運來台，只為讓她在台灣也能有家的感覺。

不過阿魯米在今年10月低調證實，這段感情已於今年正式結束。表面理由是疫情期間雙方聚少離多，長達3、4年未見面，加上楊思敏定居東京照顧病母，他則奔波於東莞與台灣事業，生活難以交集，最終選擇退回朋友關係。

知情人士透露，真正壓垮這段感情的，並非距離，而是「名分始終缺席」。楊思敏19歲來台發展，將最精華的青春歲月全數投入這段感情，卻多年未等到男方開口結婚，長期「有名無分」的狀態，終究讓她心灰意冷。友人也忍不住替她抱屈：「一個女人能有幾個20年？」

而這段感情的結束，對阿魯米同樣是重擊。現年52歲的他，近期確診攝護腺癌第二期，目前獨自接受治療與藥物折磨。他坦言，病情並未告知楊思敏，甚至連母親也刻意隱瞞，只因「不想讓她擔心」。

