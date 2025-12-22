北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心

我的頻道

記者陳慧貞╱綜合報導
温昇豪談中山站商圈隨機砍人事件。（記者王聰賢／攝影）
温昇豪談中山站商圈隨機砍人事件。（記者王聰賢／攝影）

北捷中山站商圈日前爆隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文丟擲煙霧彈後持刀砍人，釀成4死11傷的悲劇，引發社會恐慌。曾演過台劇「我們與惡的距離」的温昇豪出席新戲「整形過後」活動，地點正在中山站的光點台北，對此事件，他感嘆：「非常痛心。」

11年前鄭捷北捷隨機殺人事件震驚社會，2019年播出的「我們與惡的距離」是台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇，便是以該案件為題材，温昇豪在劇中扮演受害者家屬，在一場無差別攻擊中失去孩子後，和賈靜雯飾演的夫妻承受喪子之痛，家庭也籠罩在失去親人的陰影。

中山站商圈隨機砍人事件爆發，温昇豪因出席活動地點距離事發地近，加上曾演過「與惡」，因此對此社會事件感觸更深。

他說現在的心情和所有人一樣「非常痛心」，他認為相較之下台灣的治安還是比較好，民眾平日需要「眼觀四面、耳聽八方，稍微注意一下周遭事物。」

温昇豪擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使，偕同劇中女兒李曼唯（Emma）及戲裡飾演唇顎裂患者的曾向鎮出席活動，小禎、李進良18歲女兒Emma初登場，在戲裡有一幕「口罩吻」引發熱議，她透露和媽媽一起看播出，該段畫面一出，小禎反應超大，還有一陣「少女系歡呼」，覺得女兒「轉大人」，日前小禎生日與男友激吻畫面曝光引發討論，Emma尷尬地說：「看過很多次了，習以為常。」

