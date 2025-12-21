我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

林志玲獻出籃球開幕處女秀 絕美寫真搶先看

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志玲將第一次出席籃球賽首戰活動。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲將第一次出席籃球賽首戰活動。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」自10月中正式成軍後，歷經兩個月密集訓練與團隊磨合，12月27日即將迎來隊史主場首戰，特邀名模林志玲於開幕戰擔任新竹主場重磅嘉賓。林志玲不只驚喜登場，屆時也將獻出女神親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」予球迷。

林志玲將是27日首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，讓球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程，賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會。

林志玲人美心善。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲人美心善。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)

2026志玲姊姊慈善年曆義賣已破萬本。每年志玲姊姊慈善基金會都將此收入捐做慈善，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達800萬元台幣。

林志玲每年都會推出慈善月曆。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲每年都會推出慈善月曆。(圖／志玲姊姊慈善基金會提供)

洋基工程籃球隊「方舟啟航，女神降臨」，在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容 之外，「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊同樣備受矚目，韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備正式登基，組成「韓援四皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊希美（NOZOMI），攜手海選出線的台灣女孩們，共同打造全新 YoungKey Girls，為主場注入更具國際感的應援魅力。

進場憑票根即可抽限量共10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」。洋基工程籃球隊首個主題周將於12月27、28日在新竹市立體育館登場。

林志玲 洋基

上一則

申敏兒、金宇彬婚禮照曝光 愛情長跑10年 伴手禮有巧思

下一則

捲命案全面停工 黃明志吸毒案大翻轉 法院判無罪釋放

延伸閱讀

NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」

NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」
51歲林志玲慶生：原來幸福真的會讓人哭 逆齡狀態網讚嘆

51歲林志玲慶生：原來幸福真的會讓人哭 逆齡狀態網讚嘆
林志玲51歲生日哭成淚人兒 超逆齡狀態讓網友不敢相信

林志玲51歲生日哭成淚人兒 超逆齡狀態讓網友不敢相信
兒1句話 51歲林志玲秒被融化

兒1句話 51歲林志玲秒被融化

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身