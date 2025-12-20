救助東北狐狸、善養西藏氂牛 蕭薔行善不缺席

蕭薔廣行善事，曾經救助東北狐狸、捐助善養西藏氂牛。(圖／珍世美學提供)

台灣女星蕭薔創立珍世美學邁向30年，不但建樹屋救助偏鄉學童，風災、水災、地震援助從不缺席。大S 徐熙媛今年2月香消玉殞，但好人好事不斷曝光，蕭薔聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，也分享意外從范瑋琪 口中聽見自己「活在大S記憶裡」的往事。

蕭薔說，前陣子去澳門 出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪、徐懷鈺等人，她們告訴她：「薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀。」

究竟為何要在超商裡跳舞？蕭美眉說：「我跟大S住的地方只隔一條街，應該都逛同一間超商吧，其實我很少下去，當時可能是腳癢、聽到什麼歡快音樂很開心，沒想到會被大S看到！能夠這樣活在她的記憶裡，真好！」

她廣行善事，聽聞中國大陸東北地區有人養狐狸，活剝毛皮為的是要做高價皮草，於是她就透過管道設法救出這些狐狸，然後捐助買地安全飼養牠們。得知西藏氂牛日漸稀少，她也捐助善養。

她說，「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」。蕭薔每年印2000本年曆，每本捐出500元台幣(約15.8美元)助人。