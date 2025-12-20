我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

救助東北狐狸、善養西藏氂牛 蕭薔行善不缺席

記者趙大智／綜合報導
蕭薔廣行善事，曾經救助東北狐狸、捐助善養西藏氂牛。(圖／珍世美學提供)
蕭薔廣行善事，曾經救助東北狐狸、捐助善養西藏氂牛。(圖／珍世美學提供)

台灣女星蕭薔創立珍世美學邁向30年，不但建樹屋救助偏鄉學童，風災、水災、地震援助從不缺席。大S徐熙媛今年2月香消玉殞，但好人好事不斷曝光，蕭薔聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，也分享意外從范瑋琪口中聽見自己「活在大S記憶裡」的往事。

蕭薔說，前陣子去澳門出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪、徐懷鈺等人，她們告訴她：「薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀。」

究竟為何要在超商裡跳舞？蕭美眉說：「我跟大S住的地方只隔一條街，應該都逛同一間超商吧，其實我很少下去，當時可能是腳癢、聽到什麼歡快音樂很開心，沒想到會被大S看到！能夠這樣活在她的記憶裡，真好！」

她廣行善事，聽聞中國大陸東北地區有人養狐狸，活剝毛皮為的是要做高價皮草，於是她就透過管道設法救出這些狐狸，然後捐助買地安全飼養牠們。得知西藏氂牛日漸稀少，她也捐助善養。

她說，「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」。蕭薔每年印2000本年曆，每本捐出500元台幣(約15.8美元)助人。

大S 范瑋琪 澳門

上一則

北捷隨機攻擊釀4死 吳淡如接女兒嚇壞、林美貞狀況外折返

延伸閱讀

李現爬雪山被認出 連說「我不叫李現」路人不信

李現爬雪山被認出 連說「我不叫李現」路人不信
蕭薔做慈善30年 談到曾被大S直擊「超商跳舞」：她很暖心

蕭薔做慈善30年 談到曾被大S直擊「超商跳舞」：她很暖心
汪小菲又當爸 馬筱梅曝光大肚 否認懷孕為了爭家產

汪小菲又當爸 馬筱梅曝光大肚 否認懷孕為了爭家產
S媽笑拿女兒金鐘獎座感動落淚 小S感性發文：我會繼續前進

S媽笑拿女兒金鐘獎座感動落淚 小S感性發文：我會繼續前進

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年