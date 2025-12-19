2度演女同不怕被定型 程予希認了對曾敬驊「心動」

程予希不擔心女同志角色被定型。(圖／星星相藝提供)

程予希（樂樂）在Netflix「如果不曾見過太陽」飾演「賴芸蓁」，接住破碎的「江曉彤」李沐，在Threads 上受到好評，她本人其實完全沒下載Threads「怕影響心情」。

程予希和曾敬驊都愛李沐算是對立「情敵」，為了保護所愛無所不用其極，她在獄中咬牙切齒低吼他「你為什麼不去死一死就好」令人印象深刻。她坦言沒見過曾敬驊前對他就有好感，對戲時她哭幾次，他就算拉背也陪著哭幾次，有瞬間愛上他嗎？她大方點頭：「好像可以。」

程予希跟曾敬驊家裡都開早餐店，在她眼中，他非常認真、有禮貌又謙虛，尤其劇中「李壬耀」有非常多殺人的戲，她語帶讚嘆：「有看到他的狠勁，而且都是大翻班，體力真的要很好，夠年輕才能當殺人犯。」也透露曾私下悶騷的，有時很自閉，但某個時刻「開關」會突然打開，講些冷笑話，甚至休息時間會去夾娃娃送給大家，她收到的是「醜醜的小娃娃」。

程予希曾以女同劇「第一次遇見花香的那刻」奪金鐘獎女配角，這回二度接演女同志 角色，接住墜落的李沐、柯佳嬿 ，她不擔心被定型，的確原本不想再演高中生，但劇本寫得很好，讓她決定再度嘗試。

印象最深是推奶奶趙永馨那段，由於自己皮膚太薄，趙永馨很擔心傷到，但她仍堅持刷子要真的刷下去，也感謝趙的貼心。而柯佳嬿私底下冷面笑匠一面，對戲起來十分愉快，而跟李沐床上互擁，被壽司導演、蔣繼正導演大讚「超甜」，她也說兩人開拍前為培養熟悉度，還特別相約出去吃飯。