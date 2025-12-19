昔被封「摳男」 侯昌明50歲後花錢不手軟：1年出國超過10次

侯昌明50歲以後開始享受花錢的人生。(記者葉君遠／攝影)

56歲的侯昌明白手起家累積上億財富，子女紐約念書學費超過4000萬(台幣，下同，約127萬美元)眉頭不皺全力支持，和妻子曾雅蘭早已展開遊山玩水的富足人生，會如何建議大家未來不成為「下流老人」？他直言，「一個人在過去沒有努力計畫經營你的下半輩子，你如何來的下半輩子？」

侯昌明年輕時被演藝圈封「五大摳男」之一，省錢省到令人髮指，原因是他曾遇到太多不安全感，有一次進棚要錄影時發現工作人員沒搭景，「我問發生什麼事，才知道節目收掉了，製作人甚至沒通知我」，工作朝不保夕，於是他從25歲決定全心投入理財。

他笑說，目標沒達到前，拚到胃潰瘍、搏得吝嗇小氣名聲，過了50歲風景豁然開朗，每年被動收入超過500萬，花錢方式像變另外一個人，今年就出國超過10次，想吃石垣牛就飛過去，去泰國 打高爾夫球時老婆嫌一場1萬太貴，他竟然勸她，「好好享受就對了」。

女兒已在紐約念到大三，兒子下個月也飛曼哈頓 讀大一，前兩天看到學費單，「每學期繳3.6萬美元，這還沒加上住宿和生活費，他還想打高爾夫，我也鼓勵他去，若再加上來回機票錢，一人一年要500多萬台幣，女兒未來要讀研，還要自創品牌，我都支持」。

他笑說，子女的學費和他退休 財務規畫是分開的，「小孩念國際學校時就開始另外幫他們準備這筆錢了，只不過，以前規畫兩人要花3000多萬念完，如今通膨嚴重，紐約物價昂貴，4000萬跑不掉了」。以前他錢摳得死死的，如今手頭鬆到連曾雅蘭都驚呼「你變好多」。