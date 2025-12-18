我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

F4變F3 「流星花園」推手柴智屏批荒謬：不尊重原作漫畫

記者陳穎╱綜合報導
朱孝天「被退出」F4後發聲明反擊，成為爭議焦點，戲劇教母柴智屏說，朱孝天本來就是一個不太世故的大男孩。(取材自Instagram)
「F4」近來話題不斷，成員朱孝天因被排除，傳出與相信音樂高層撕破臉。一手打造台版「流星花園」的柴智屏近日出席活動回應此事，直言外界以「退團」、「F4變F3」形容事件相當荒謬，也對原作漫畫相當不尊重。

由台灣服飾設計師協會主辦的「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」日前於圓山飯店登場。對於「F4合體」掀起的波瀾，柴智屏直言：「F4是劇中的角色，一直都不是一個真正的團體，真正的團體是要有共同目標的，現在朱孝天沒有受邀，就被寫成『退團』，這樣的說法非常荒謬，少了一個人就說F4變F3，其實是很不尊重漫畫原作者的。」

她也坦言，自己從2001年就認識朱孝天，25年來對他的個性十分了解，「他其實都沒有改變，確實比較衝動，也不太懂人情世故。如果已答應要上台，卻又在直播中先把事情說出來，這對其他人來說也是不尊重」。

是否有機會讓F4再次完整？柴智屏語帶保留：「我其實沒有這打算！我們是因為拍戲認識，有很多美好的回憶，但他們要不要再合作，真的不是錢的問題，而是彼此已沒共同目標。」

同場出席的賴佩霞，近日遭逢家中巨變。她的小女婿Kevin在接受心臟移植手術後遺憾離世，讓賴佩霞與小女兒悲痛萬分。近日她與大女兒謝沛恩身穿母女裝亮相，強忍悲傷受訪：「我們一家人現在又哭又笑，一起回憶很多美好的過去，謝謝大家關心。」

此外，蔡淑臻主演的電影「左撇子女孩」日前成功入圍奧斯卡最佳國際電影15強，喜出望外說：「凌晨4點起床看到新聞，真的非常開心，希望大家一起幫忙集氣，讓電影可以繼續往前衝。」

柴智屏曾是捧紅F4的重要推手。(記者林士傑／攝影)
