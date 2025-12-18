迎出道30周年 王力宏感謝恩師沒把他當搖錢樹

王力宏(中)與李壽全(左)夫婦、李建復(右)夫婦一起聚會，感謝兩位前輩帶他進娛樂圈。(圖／西東音樂提供)

王力宏 迎出道30周年，日前和恩師李壽全夫婦、表叔李建復夫婦聚會，感性表示由衷感謝兩位前輩老師把他帶進這個行業，開啟了他「最好的30年」。

他形容李壽全是有教育精神的老闆，從來不把藝人當成搖錢樹，當自己逐漸需要更大的創作空間時，李壽全只說「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的翅膀」，讓他至今記憶猶新。金句徹底影響他對未來的看法，表示未來有機會簽下新人，希望遵循同樣的原則，用心指導、毫無保留地分享經驗，因為最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

李壽全對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲，想起當年多數年輕男歌手被包裝成偶像，自己刻意避開idol路線，因為他相信王力宏不是短暫的青春商品，而是擁有音樂實力的創作者。

熱心公益的王力宏，日前在大陸出席公益活動，收到弱勢孩童替他打造、慶祝出道30周年的畫作，當場感動落淚。

他擔任春暉博愛愛心大使，該團體目前照顧3.7萬名孤兒，紀錄片播完之後，王力宏說看到孩子第一次摸到樂器，像是看到自己當年的影子，深情喊話：「每個孩子生命裡都有一個持續關愛他的成人，這就是春暉的願景。」