迎出道30周年 王力宏感謝恩師沒把他當搖錢樹

記者林士傑╱綜合報導
王力宏(中)與李壽全(左)夫婦、李建復(右)夫婦一起聚會，感謝兩位前輩帶他進娛樂圈。(圖／西東音樂提供)
王力宏迎出道30周年，日前和恩師李壽全夫婦、表叔李建復夫婦聚會，感性表示由衷感謝兩位前輩老師把他帶進這個行業，開啟了他「最好的30年」。

他形容李壽全是有教育精神的老闆，從來不把藝人當成搖錢樹，當自己逐漸需要更大的創作空間時，李壽全只說「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的翅膀」，讓他至今記憶猶新。金句徹底影響他對未來的看法，表示未來有機會簽下新人，希望遵循同樣的原則，用心指導、毫無保留地分享經驗，因為最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

李壽全對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲，想起當年多數年輕男歌手被包裝成偶像，自己刻意避開idol路線，因為他相信王力宏不是短暫的青春商品，而是擁有音樂實力的創作者。

熱心公益的王力宏，日前在大陸出席公益活動，收到弱勢孩童替他打造、慶祝出道30周年的畫作，當場感動落淚。

他擔任春暉博愛愛心大使，該團體目前照顧3.7萬名孤兒，紀錄片播完之後，王力宏說看到孩子第一次摸到樂器，像是看到自己當年的影子，深情喊話：「每個孩子生命裡都有一個持續關愛他的成人，這就是春暉的願景。」

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

