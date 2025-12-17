台命理師為客戶作法斬桃花 沒想到桃花一斷轉而愛上他成甜蜜嫩妻

我的頻道

記者葉君遠／即時報導
江柏樂在台灣命理界小有名氣。(摘自臉書)
江柏樂在台灣命理界小有名氣。(摘自臉書)

台灣命理師江柏樂過去常將小他16歲的嫩妻雯雯掛口上，兩人幸福甜蜜，「鏡週刊」爆料挖出，原來她竟是富商王廣德的前女友，當年雯雯媽找了江柏樂施法展桃花砍這段戀情，沒想到雯雯對王廣德情意轉淡，卻愛上江柏樂並步入禮堂，過程令人稱奇。

王廣德前陣子跟名媛李珍妮及網紅仙塔律師名字經常連在一起，他是有名的地產大亨，以出手闊綽聞名，江柏樂的妻子雯雯則是當年他愛情長跑10年的前女友。前陣子，王廣德在一場飯局上爆料，把這段過去徹底攤開。

王廣德在雯雯大學時期就認識她，如今八十多歲的王廣德和她的感情在外界看來就是場爺孫戀，他對她非常大方，不但送了一棟天母房產，對外也稱她是真愛。但年齡差距讓雯雯母親強烈反對，找王廣德攤牌要求兩人分手，甚至找上江柏樂作法要斬斷這爛桃花。

結果施法後雯雯轉而愛上江柏樂，並跟他步入禮堂。多年後江柏樂曾誇口符咒有效，讓老婆只傾心他一個人。

而王廣德另一件事，則是兒子王安亞竟然跟他的前女友蔡女交往並且結婚，王安亞有華爾街金童的封號，王廣德當年跟一個美豔的蔡女交往，他曾多次帶蔡女去美國探望兒子，3人吃過飯，後來王廣德接到王安亞電話，說在美國已登記結婚，王廣德開心想參加婚禮卻遭兒子拒絕。

後來王廣德才發現，兒子剛娶的妻子，竟是自己的前女友蔡女，蔡女比王安亞大10歲，卻小王廣德30多歲，這情節讓王廣德感嘆。

