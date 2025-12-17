李屏賓卸任金馬獎主席 張震接大位「勇敢接受挑戰」

張震剛拿下62屆金馬獎最佳男主角。(本報資料照片)

金馬執委會今日正式宣布人事交接，現任主席李屏賓任期屆滿，將功成身退，把象徵華語電影最高榮耀的金馬獎交棒給金馬影帝張震 ，消息一出引發影壇高度關注。

李屏賓表示，自2021年底接下金馬執委會主席一職，心中始終惦記的是如何在4年任期內，持續守護金馬「自由、公平、開放」的核心精神，並成為電影界的典範，同時承先啟後，為年輕電影人鋪路、走向世界。他感性指出，這些目標能逐步實現，仰賴金馬團隊所有工作人員的共同努力，對此深表感謝。至於交棒人選，他坦言這是最艱難的任務，經過多年觀察與思考，希望金馬能保持創新與活力，主席角色也需要年輕化，最終鎖定張震為最佳人選，並獲得李安導演及電影基金會董事會一致支持。

張震自1991年以楊德昌執導的「牯嶺街少年殺人事件」踏入影壇，至今演藝生涯超過30年，6度入圍金馬獎最佳男主角，並以「緝魂」、「幸福之路」兩度封帝，後者更入圍美國獨立精神獎最佳主演。他長年與侯孝賢 、楊德昌、李安、王家衛 、吳宇森等大師合作，也成功進軍國際，演出「沙丘」、「龍先生」等作品，實力與視野備受肯定。

對於接下金馬主席重任，張震坦言相當意外。他透露，近期觀賞張艾嘉推動多年「果實基金會」成果的舞台劇，深受感動，也開始思考自己是否能在表演之外，為電影產業付出更多。在李屏賓與執行長的說明下，他決定接受這項挑戰，並以「阿甘正傳」經典台詞自勉：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。」張震表示，期許未來的金馬，依然保持初心，「下一個金馬，依然很金馬。」