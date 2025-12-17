「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

馬士媛在「左撇子女孩」中飾演檳榔西施，面臨許多生活上的困境。（圖／光年映畫提供）

美國影藝學院 正式公告2026年奧斯卡 金像獎國際電影（International Feature Film）15部入圍電影短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎以其執導的電影「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）順利入選。

「左撇子女孩」是繼李安1993年「喜宴」、1994年「飲食男女」、2000年「臥虎藏龍」、2011年魏德聖「賽德克·巴萊」、2020年鍾孟宏「陽光普照」後台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影。更值得一提的是，鄒時擎也憑本片成為台灣有史以來第一位女導演有作品入選奧斯卡國際電影短名單，意義非凡。

「左撇子女孩」導演鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助「左撇子女孩」的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

「左撇子女孩」由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事從台灣夜市出發，不僅入圍金馬獎9項大獎，更因導演鄒時擎細膩的敘事與獨特的視角，獲得了國內外影評人與觀眾的廣泛讚譽，雅俗共賞口碑極佳。