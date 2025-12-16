「整形過後」艾怡良上圍全露 小三整形求扶正

「整形過後」艾怡良（右）飾演小三想扶正，為金主男友郭子乾全身整形。(圖／六魚文創提供)

台灣首部整形外科醫療影集「整形過後」近日開播，收視表現亮眼，每分鐘最高收視衝上0.56，總觸及達33.85萬人，話題熱度迅速延燒。其中，獻出戲劇處女秀的金曲歌后艾怡良登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾。

艾怡良「上圍全露」畫面即使已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google 熱搜，PTT台劇 版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」、「艾怡良演得很好」、「她其實超適合這個角色」。

艾怡良回憶這次挑戰特效化妝，「我的角色上圍非常豐滿，跟現實中的艾怡良差很多，我們特地做了胸部假體，穿戴的時候花了不少時間，但效果真的很好，甚至一度捨不得拿掉，是一次很有趣的嘗試。」

劇中艾怡良飾演的媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是「不能失去的男友」，「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」

因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同，「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」

另一條引發觀眾熱議的角色，則是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒李霏（王渝萱飾演）不惜毀容求放過。網友一度認為他是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的？湯志偉笑說看到網友對他角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」

而林立書則透露，因為湯志偉的聲音太有辨識度，找他來演反差極大的「老嘻哈、老混混型」經紀人，打算從造型、肢體到聲音全面翻轉，「我們把聲音的『崩壞』當成符號，去影射這個角色為了女兒犧牲自己，最後卻轉化成控制與期待。」導演也直言，Jacky哥始終深信自己是「為女兒好」，這份扭曲的愛，正是角色最殘酷也最真實的地方。