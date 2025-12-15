阮經天打破戀情見光死魔咒 「人肉快遞」甜寵小20歲白富美女友

我的頻道

記者陳穎／即時報導
阮經天對戀情一向低調又保護。(摘自微博)
43歲阮經天今年10月被「鏡週刊」爆料，感情世界有新進展，低調交往小20歲的千金女友徐小姐已經1年，令人意外的是，這段戀情並未重演他過去「見光死」的感情魔咒。阮經天日前更被目擊飛往韓國與女友會合，種種跡象顯示，這段感情不僅未受曝光影響，反而愈來愈穩定，身邊友人也直言「這次真的不一樣」。

向來有「情場浪子」形象的阮經天，過去因高知名度與感情屢遭關注，常因隱私被過度曝光而選擇分手。無論是前女友爆料私密細節，或是約會行程頻頻被直擊，都讓他產生強烈的不安全感，只要感情被拍，幾乎立刻畫下句點。

然而，這次交往中國籍、目前在韓國求學的徐小姐，情況卻大不相同。戀情曝光後，徐小姐立刻刪除社群平台相關內容，關閉IG帳號、清空與阮經天有關的照片，甚至直接刪除小紅書帳號，徹底消失在網路世界，展現高度低調的態度，也成功取得男友信任。

更關鍵的是，阮經天在新戲殺青後，主動飛往韓國與徐小姐相聚，還帶著弟弟、弟媳一同會面，顯示女方已獲家人接納。據悉，徐小姐低調、不黏人的個性，加上遠距離戀愛的相處模式，正好符合阮經天重視私人空間的需求，成為他願意安定下來的重要原因。

據悉這段戀情並非一路順遂，去年夏天兩人曾因距離與工作繁忙一度生變，阮經天甚至被拍到與其他女性互動，但徐小姐始終不吵不鬧、選擇等待，最終讓這位情場浪子卸下防備，讓漂泊已久的心終於找到停靠的港灣。

