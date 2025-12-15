我的頻道

陳匡怡驚吐「寫好遺書」再爆3男神曾追求 揭親吻擁抱內幕

陳匡怡最近深陷爭議。(摘自臉書)
陳匡怡最近深陷爭議。(摘自臉書)

昔日「台大五姬」之一的陳匡怡爆出被張孝全、陳柏霖追求過後，15日突然再拋震撼彈：「辰亦儒也追求過我，賀軍翔也有追求過，郭品超也追求過。」且覺得自己名譽被詆毀，已有多日想不開，「遺書寫差不多了」。

對於自爆張孝全、陳柏霖追過自己後，陳匡怡不滿被扭曲一些事實，被指「當小三」、「愛李大仁（陳柏霖角色）」。她在社群發文表示，「張孝全也一樣，陳柏霖也一樣，你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣。然後把我寫小三 /愛李大仁，這種偏離事實，完全相反的變態敘述，那是某部戲劇作品編劇徐譽庭老師寫的一句台詞，誰來演都一樣。你寫在我身上，完全偏離事實。記者你頭腦有洞嗎？你為什麼不寫小一？夢中情人？ 柏霖也追不到？你要不要去問問他們自己的聲音？媒體真的很變態，且不懂得觀察事實，你們會把我當年的謙虛，當成事實不存在，然後把事實完全寫相反。」

陳匡怡接著表示，「Calvin 辰亦儒也追求過我；Mike 賀軍翔也有追求過；郭品超也追求過；瞿友寧也追求過，但都失敗了，也都是很多年前他們結婚前的事。他們進入婚姻，我也祝福他們，你去問他們，身為一個男生，我也不認爲他們會不承認做過的事。但不要再寫，我和他們的關係是當年給的新聞標題 打槍 /妹妹 這種相反的敘事鬼話。我不認爲他們對我做的事情是妹妹。正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。你要不要看看他們私下對我做的事？小時候幫他們顧面子。我現在不認為，說出男性有欣賞追求過他們覺得優秀的女性是壞事，那是事實懂了嗎。」

「台大五姬」成員之一的女星陳匡怡(右)，在臉書公開點名男星陳柏霖(左)「曾追求過...
「台大五姬」成員之一的女星陳匡怡(右)，在臉書公開點名男星陳柏霖(左)「曾追求過她，但沒有成功」；圖為兩人曾合拍偶像劇「我可能不會愛你」。（本報系資料照片）

