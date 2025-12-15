凌峰助陣高凌風之子 葛兆恩感動：夢想成真

我的頻道

記者李姿瑩╱綜合報導
葛兆恩和凌峰合作過年主題短劇「過年好！每逢佳節倍思親」。（圖／東西文娛、微劇中心提供）
台灣資深藝人凌峰日前在上海驚喜現身，與已故摯友高凌風之子葛兆恩（寶弟）在上海合體拍戲。凌峰與高凌風生前情同手足，兄弟情誼深厚。多年後在片場見到好友之子成長、獨當一面，凌峰大哥感性表示：「兄弟不在了，他的兒子就是我兒子。」葛兆恩感動之餘，也直呼：「真的是夢想成真。」

近年短劇市場蓬勃發展，葛兆恩不僅持續以演員身分活躍，更身兼戲劇製作人，製作與出演多部短劇。此次他與微劇中心合作拍攝過年短劇，籌備時與夥伴王晨提到，希望有一天能和父親的老友同台，沒想到心願竟真的實現，促成這次難得的跨世代合作。

此次拍攝選在上海進行，對葛兆恩而言別具意義。他曾在上海生活與工作，對城市變化與文化氛圍相當熟悉，也有不少台灣朋友長期在上海發展。拍攝期間，他與凌峰分享許多當年父執輩闖蕩演藝圈的故事，也交流如今影視產業與城市樣貌的轉變，讓拍戲現場不時成為世代對話與經驗傳承的空間。

短劇以「過年」為主題，描繪異地打拚遊子思念家人的心情，也自然串起上海與台灣在春節文化上的共鳴——同樣重視團圓、親情與回家吃頓飯的儀式感。凌峰也分享，上海年味熱鬧而大器，台灣過年則多了幾分細膩與人情味，但不論身在何處，「家」始終是過年最重要的核心。

本劇演員陣容包括凌峰、李道洪、葛兆恩、莫寒與黃詩予，跨越不同世代與背景，讓作品更添層次。葛兆恩也表示，這次合作不僅完成一個私人心願，更讓他看見短劇在文化交流與情感傳遞上的可能性，期盼未來能促成更多優質戲劇合作，讓台灣與上海之間有更頻繁、更多元的影像交流。

