坣娜離世前失明失語 夫在追思會悲曝生離死別那刻

記者林士傑╱綜合報導
坣娜的老公薛智偉代表向大家致意。（記者王聰賢／攝影）

59歲的坣娜因肺腺癌與世長辭，優雅模樣永存人心，老公薛智偉替亡妻辦追思會，透露坣娜對抗病魔的最後一年很辛苦，出現失明、失語狀況，「但我天天都能跟她溝通，我們睡同一張床，天天都要一起」，感性表示坣娜永遠活在心中。

坣娜對外不提病情，薛智偉說是她2021年4月演唱會後過半年病發，由於不想待在醫院，多數時間在家治療，自己全程相伴，不用透過言語溝通，「最後一分鐘她是在我的手中、在床上離開」。回憶生離死別那一刻，他說：「她的靈魂飛得很快，我就知道她在這個世界，使命已經完成了。」

雙方相依相守近10年，已做好生離死別的準備，坣娜不希望死後叨擾親友，生前叮囑老公別辦追思會、告別式並隱瞞死訊，薛智偉不捨表示「我跟她說，我可能需要做，不可能一輩子不告訴大家，不然我內心可能會爆炸」。

在追思會前一天，他順完流程後返家夢到亡妻，「她入夢罵我傻瓜，說既然要做就不要背稿，把真心說出來」。於是他決定捨棄講稿，分享最真摯的心聲，透露坣娜希望他繼續做好事，別忘記聽她的Podcast「說說這些、說說那些」。

外傳他的身價超過280億台幣(約8.96億美元)，薛智偉表示「我不會這樣說」，認為錢不用留在身邊，有進有出才是好事。再度歷經喪妻之痛，未來還有沒有機會三婚？難過的他說需要時間沉澱，但坣娜離世前有建議人選，「一個男人是不應該孤單的，需要女人的智慧」，未來不排斥任何發展。

寇世勳也參加了追思會，他曾和坣娜合作拍戲，也跟薛智偉、坣娜夫婦有私交，常常相聚吃飯，他感嘆表示「她太年輕了，知道她身體不好，希望她一路好走」。

包翠英在追思會中，也回憶與坣娜相處的時光。包翠英說，兩人最後一次碰面是在坣娜的婚禮，如今天人永隔，包翠英很是不捨。

