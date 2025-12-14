與張軒睿有心結？ 許光漢變臉：傳言子虛烏有

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
許光漢（見圖）否認與張軒睿有心結 。（記者王聰賢／攝影）
許光漢過去曾與趙震雄合作韓劇「無路可走：輪盤賭」，日前趙震雄因醜聞退出演藝圈，讓許光漢非常震驚，表示完全不知道該消息：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」

趙震雄今年受邀擔任台北電影獎頒獎嘉賓，當時透露跟許光漢共事的過程中，很欣賞對方認真的態度。許光漢日前出席活動擔任品牌大使表示，在南韓拍戲時有和趙震雄餐敘：「已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」

許光漢與張軒睿、章廣辰私交甚篤，但日前傳出張軒睿眼紅許光漢資源比他多引發心結。在邱澤、許瑋甯婚禮上，章廣辰還疑選邊站挺許光漢，無視張軒睿打招呼。許光漢聞訊罕見變臉，嚴正否認傳言：「張軒睿的事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」

許光漢去年無預警入伍服役，今年8月退伍，演藝圈這半年來接連爆出「閃兵」事件，牽連眾多男星，許光漢被網友狂推「真男人」，被問起該事，他低調表示：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」

許光漢也透露明年計畫：「明年度也是以一個剛出社會的態度面對大家，多拍有一些作品，然後會做一些有趣的項目，到時候大家就知道了！」

