觀影說劇╱「大濛」成金馬贏家 陳玉勳憶往事感謝李安

導演陳玉勳過去曾是李安的「一日學生」。（記者林士傑／攝影）

導演陳玉勳斥資8千萬台幣(255萬美元)執導的新作「大濛」，拿下今年金馬獎最佳劇情片獎，成為大贏家。該片以小人物故事包裝大時代悲劇，溫暖且真摯。陳玉勳日前透露，從始至終都以詼諧的視角說故事，其實要非常感謝導演李安的教誨。

陳玉勳過去曾是李安的「一日學生」，他至今拿過金馬最佳導演獎，作品「消失的情人節 」、「大濛」更拿下最佳劇情片獎，他曾被李安調侃「不聽老師的話好像都很有出息」，陳玉勳回憶起當時寫了劇本給李安過目，「但他很忙沒什麼表示，那時候一直想學偶像侯孝賢 ，就放了很多長鏡頭，也不知道為什麼，就很無意義的長。」

沒想到，李安看完後說：「你這文藝腔太重。」讓陳玉勳當下非常心虛：「我也很謝謝他毫無保留的給我意見，我自己也覺得很拍謝，那個鏡頭就不知道在長什麼，很沒內容，我知道我假文青，也很抱歉。」而不久後，陳玉勳有機會跟侯孝賢工作，才發現那是學不來的，當下恍然大悟：「我真的不要再模仿他，再學也只是個山寨貨，要做出自我。」

之後，陳玉勳拍出了代表作「熱帶魚」，沒有了無意義的長鏡頭，當時李安看完也盛讚。陳玉勳在2020年以「消失的情人節」拿下金馬最佳導演獎，當時他曾和李安說不想再拍喜劇：「李安導演告訴我不要這樣想，他說我有拍喜劇的天賦，就不要放棄。」

至於下一部作品是否仍走喜劇？陳玉勳笑說：「應該不會。」他自認拍攝「總舖師」後已經到達喜劇巔峰，既賣座又可以搞笑，後來想做荒謬、黑色喜劇，再之後覺得該收回來了。也因此一直到了「大濛」，他才將自己放得更低、更含蓄，更專注在故事本身。