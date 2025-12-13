李國超、高欣欣補辦婚禮 哽咽為猝逝好友屠穎留位

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
高欣欣(左)、李國超在台北維多利亞酒店補辦婚禮。（記者沈昱嘉／攝影）
高欣欣(左)、李國超在台北維多利亞酒店補辦婚禮。（記者沈昱嘉／攝影）

61歲台灣演員李國超和56歲高欣欣5年前登記結婚，日前在台北維多利亞酒店席開38桌補辦婚禮。高欣欣一手包攬結婚大小事，由於李國超是二婚，邀賓客時常被說：「不是結了嗎、還結幾次啊。」至於當晚會洞房嗎？李國超自己大爆料：「很久沒有行房了。」

高欣欣戴皇冠披白紗，笑說這輩子只走過2次紅毯，第一次是因為「意難忘」入圍金鐘獎女配角時，跟石英走紅毯，這回自己則是婚禮的女主角。夫妻倆完全呈現老夫老妻狀態，有時高欣欣講話快一點，李國超還假意喝斥「大人講話小孩插什麼嘴」，高欣欣則喊他「李大爺」。

雖說是高欣欣自己想辦這場婚禮，但主因其實是李國超的家人的願望，半年前開始籌備，天天搞到凌晨5點才睡。經過這次，高欣欣似乎在邀約賓客上吃了不少苦頭，最想跟大家喊話的是，以後如果收到婚禮邀約，「請趕快回答」。而這也因此造成夫妻倆小小爭執，因為李國超總要她別催朋友，但她是擔心不說清楚來不來、來幾位，屆時會怠慢人家。

當晚這對銀髮新人特別為11月才猝逝音樂人好友屠穎留了一個位子，講到這他倆都哽咽落淚，李國超隔空對亡友說：「不管怎麼樣，我今天特別還是留著空位，你一定要到。」感嘆今年有很多不好的事，希望年底這場婚禮把悲傷都帶走。

而當晚特別請李天柱上台獻唱，李國超也說從「幾度夕陽紅」就認識交情深厚，是永遠的大哥，柱哥一聽他要辦婚禮就主動報名要上台唱歌。

婚禮賓客雲集，不少是民視的藝人，像是「最美歐巴桑」陳美鳳、賴慧如夫妻、方馨、馬妞等，傅子純、兵家綺和游安順擔任招待，「阿姑」周遊和李朝永包出2萬元紅包。

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

不捨蕭敬騰被網暴 胡瓜大讚：他對台灣的感情非常濃厚

2025演藝圈10大震撼╱大S猝逝最心碎 金秀賢光環破滅

好友父屠穎猝逝 白安震驚 淚曝爸爸過世4年

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

