金智娟帶男團U:NUS唱跳「開心女孩」：秒回青春年華

U:NUS、金智娟(左三)、黃偉晉(左四)北流獻聲2025「唱 我們的歌」演唱會。（記者林士傑／攝影）

台灣資深歌手金智娟、黃偉晉、U:NUS等6組樂壇跨世代歌手，在北流（台北流行音樂中心）獻聲2025「唱 我們的歌」演唱會，金智娟詮釋不敗經典「飄洋過海來看你」掀回憶殺，並加碼演繹齊豫歌曲「你是我所有的回憶」，成為她出道44年最大挑戰。

金智娟首次與新生代男團U:NUS合唱自己在當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲「開心女孩」；黃偉晉帶來楊乃文的「祝我幸福」、陶晶瑩「離開我」、莫文蔚「陰天」等；戴愛玲則與Bii畢書盡合作經典對唱K歌「志明與春嬌」，PoLin柏霖與戴愛玲、Bii畢書盡、U:NUS分別合唱林子祥和葉蒨文的「選擇」、張震 嶽「思念是一種病」及王傑的「一場遊戲一場夢」。

61歲金智娟以「姐姐」身分帶後輩唱跳，笑說：「自己唱『開心女孩』時就差不多是現在U:NUS的年紀，感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作一秒回到當時的青春年華。」更大讚U:NUS：「4位大男孩對於表演事業都很有規畫，相信很快鴻圖大展。」

U:NUS隊長高胥崴表示：「從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情，未來也很希望有機會和她合唱『大雨』。」