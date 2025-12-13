亡妻劉真已走5年 辛龍重返舞台坦言興奮期待

辛龍現身尾牙，台上獻唱自己的創作。（記者林士傑／攝影）

台灣藝人辛龍走過喪妻之痛，暌違5年重返舞台，現身會計師事務所尾牙，獻唱新歌「一夫當關」、「春暖花開」和「愛情釀的酒」。辛龍一上台就吸引大批員工擠到台前為他加油，連老闆都盛讚：「辛龍是我看過最勇敢、最有愛的男人。」

辛龍表示，這次演唱充滿正能量的新歌，帶給員工力量。對於外界擔心他的心情，辛龍坦言主要是興奮和期待，至於「有沒有走出來」，辛龍幽默答道：「我不知道要走去哪裡，是要走去便利商店？還是要走去菜市場買菜？」

對他而言，這5年的時光就是在創作、育兒，偶爾會夢到劉真，在夢裡看見她美麗的身影。辛龍透露，他沒有刻意去懷念、祭拜劉真，夫妻倆以前會過的紀念日「雙雙節」，如今在朋友的關心下，改為和女兒的約會。

一轉眼女兒霓霓已經快10歲，會替爸爸挑選表演穿的衣服，時尚和審美眼光完全遺傳媽媽劉真。平時霓霓喜歡看辛龍創作，父女一起唱歌，最近特別愛唱爸爸新歌「一夫當關」。但辛龍透露，霓霓最愛的不是唱跳，而是畫畫、花草動物、昆蟲和恐龍 。

目前辛龍已經接了10幾場尾牙，春酒、演唱會都還在談。近來傳出辛龍不滿藝人朋友在外談到他的家務事，辛龍澄清，他知道朋友們是出自關心，但很多話不是他本人說的，為了小孩的隱私，一切還是低調為上。