歌手痛哭曝最後通話 恩師顏正國不敢讓他見 再遇已成遺體

張峰議感念顏正國的相助。（記者林士傑／攝影）

更生人張峰議耗時九年推出首張全創作專輯「有故事的人」。12日發片記者會上他紅著眼眶訴說已故恩師顏正國生前的種種恩情，「他一直不讓我去看到，後來才發現他是不願讓我看到他生病的樣子」，兩人九個月沒見，再見面已是在靈堂上。

張峰議曾因毒品和槍砲案件被判七年，入獄服刑四年多，2020年獲假釋，他痛定思痛，決定和過去朋友斷聯，原本就是駐唱歌手的他重拾歌唱夢想，「我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在『培德山莊』（台中監獄）的緣故吧」，2022年顏正國的長篇電影「少年吔」主題曲就是張峰議寫的，並在電影中軋了一角。

顏正國因肺腺癌10月離世，張峰議說：「他生病本來不跟我講，透過共同朋友才知道，我還罵他你誰都可以不講，怎可以不跟我說。」兩人在電話中講到都哽咽，他想去探望，顏正國用各種藉口阻止他來，「他騙我說是小事，我也傻傻的覺得沒那麼嚴重，他叫我專心做自己的事，我有給他聽歌，他說好聽，我還說要親手拿專輯給他」，沒想到下一次見面就是冰冷的遺體，「我到現在還不敢相信他走了」。

也因為顏正國早逝，讓他明白健康的重要，前陣子也做了全身健康檢查，好在幾乎正常，僅有膽固醇過高。

他的回歸正途之路也不容易，曾一整年收入只有5萬(台幣)，都靠媽媽幫忙付房租，他一度想開計程車維生，但因無法申請良民證作罷，正當他心灰意冷之際，意外獲得宮廟賞識，並為武財神寫歌，更陸續替不少公司、藝人寫歌。