余天自曝攝護腺癌開刀生活大變 嘆與外孫已失聯1年

余祥銓（左）和余天出席鑽石之夜餐敘。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜日前為「鑽石舞台之夜」演唱會召開記者會，眾多歌手現身力挺。余天近年因健康亮紅燈而逐漸淡出演藝工作，這次再站上記者會場合，引發關注。

余天坦言，2019年歷經攝護腺癌手術後，身體雖已恢復，但生活作息大幅改變，甚至和妻子李亞萍分房，「現在各睡各的，至少能睡滿八個小時。」至於外界好奇他還有沒有性生活，他忍不住苦笑：「攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦。」

愛女余苑綺離世後留下一對子女，余天感嘆已經1年沒見到外孫們：「打電話都沒人接，都連絡不到，過年的話，當然希望可以看到他們。」言談中滿是無奈。

雖然身體狀況讓他更謹慎安排活動，這次仍答應胡瓜邀約，將與兒子余祥銓、黃西田在明年3月21日擔任壓軸，以父子檔形式帶來喜感十足的演出。余天笑說，本來想趁機拉高唱酬，但一聽到活動是為公益而辦，立刻爽快答應。胡瓜透露，最初找余天時因換電話而碰壁，只好改找余祥銓，後來余天得知後主動回電，展現多年情誼。至於是否會邀李亞萍同台，余天搖頭說：「她不太想上場，收到邀約還會罵人呢。」

胡瓜感謝余天願意在半退休 階段依然相挺，也期待日後有機會在余天牽線下把演唱會帶到高雄。余天更打趣回應：「可以啊，找小英（前總統蔡英文 ）來看看能不能成。」