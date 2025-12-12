我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

余天自曝攝護腺癌開刀生活大變 嘆與外孫已失聯1年

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
余祥銓（左）和余天出席鑽石之夜餐敘。（圖／萬星傳播提供）
余祥銓（左）和余天出席鑽石之夜餐敘。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜日前為「鑽石舞台之夜」演唱會召開記者會，眾多歌手現身力挺。余天近年因健康亮紅燈而逐漸淡出演藝工作，這次再站上記者會場合，引發關注。

余天坦言，2019年歷經攝護腺癌手術後，身體雖已恢復，但生活作息大幅改變，甚至和妻子李亞萍分房，「現在各睡各的，至少能睡滿八個小時。」至於外界好奇他還有沒有性生活，他忍不住苦笑：「攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦。」

愛女余苑綺離世後留下一對子女，余天感嘆已經1年沒見到外孫們：「打電話都沒人接，都連絡不到，過年的話，當然希望可以看到他們。」言談中滿是無奈。

雖然身體狀況讓他更謹慎安排活動，這次仍答應胡瓜邀約，將與兒子余祥銓、黃西田在明年3月21日擔任壓軸，以父子檔形式帶來喜感十足的演出。余天笑說，本來想趁機拉高唱酬，但一聽到活動是為公益而辦，立刻爽快答應。胡瓜透露，最初找余天時因換電話而碰壁，只好改找余祥銓，後來余天得知後主動回電，展現多年情誼。至於是否會邀李亞萍同台，余天搖頭說：「她不太想上場，收到邀約還會罵人呢。」

胡瓜感謝余天願意在半退休階段依然相挺，也期待日後有機會在余天牽線下把演唱會帶到高雄。余天更打趣回應：「可以啊，找小英（前總統蔡英文）來看看能不能成。」

退休 蔡英文

上一則

靠一部電影「喜劇之王」暴紅 張柏芝：感覺很爽

下一則

帶資進組「甄嬛傳」只演福晉？ 田朴珺：太小看了

延伸閱讀

不捨蕭敬騰被網暴 胡瓜大讚：他對台灣的感情非常濃厚

不捨蕭敬騰被網暴 胡瓜大讚：他對台灣的感情非常濃厚
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪
傳婚變後暴瘦8公斤 歐漢聲：最瘦是我第一次離婚的時候

傳婚變後暴瘦8公斤 歐漢聲：最瘦是我第一次離婚的時候
余天驚爆罹患「攝護腺癌」手術後已跟老婆分房睡

余天驚爆罹患「攝護腺癌」手術後已跟老婆分房睡

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪