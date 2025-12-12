周迅沒來、許瑋甯來了 賴聲川盼她從此能變劇場人

表演工作坊舞台劇「那一年，我們下凡」記者會，韋以丞（左起）、梁正群、宋少卿、朱德剛、賴聲川、許瑋甯、陳敬萱、賴伂恩。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員許瑋甯 接演賴聲川舞台劇 「那一年，我們下凡」，導演賴聲川透露過去有戲曾多次邀大陸女星周迅 ，對方總說「我屬於影視，真的沒辦法上台」，但這回許瑋甯來了，而且大大方方，讓他極為歡喜，希望這段緣分能持續下去，「不要一次性就好了」，從此能變成劇場人。

但劇集定位在哲學喜劇，連大師級的朱德剛、宋少卿都頭疼，對許瑋甯而言，最大的震撼教育，莫過於賴聲訓習慣即興改稿，經常前1天還在改，算一算畢竟不到20天就要上台，難免焦慮。一旁的賴聲川趕忙掛保證：「會定稿的，快了快了。」還說「妳的詞一直在變，但角色愈完整也愈來愈好演，沒什麼好猜測的」。

由於許瑋甯今年才剛生孩子，是否有「一孕傻3年」感覺？她說背詞上倒是沒有，反而是叫外送後就忘光光，餐放在門口都冷掉了。慘的是家人問她「是不是有點東西」，她還堅持「沒有點」，最後看了手機上訂單才知道，自己都覺得「這滿扯的」。

許瑋甯承認有強迫症，所有一切都要安排好再照本宣科，所以到了賴聲川的舞台，她真心超剉，「不是1、2句，是整個概念都會變掉，但這是要學習的地方，我本來是那種要長期準備才能長出東西的人」。這天在媒體面前排練，原本預定排1到4場，卻臨時加了沒背熟的第5場，她雖然驚也只能鎮定「那就加油吧」，不忘感謝所有團員「會接住我」，讓她安心演出。

朱德剛跟宋少卿飾演天上下凡的小神，交手只能用火花四射、極度精采形容。當朱德剛說出「我從沒跟少卿正式合作過」時，大家都驚呼，他自認對劇本很多不太了解，感謝宋可以彌補他的空虛，坦言是有生之年碰到挑戰度高的舞台劇，而可以跟大美女許瑋甯合作，一開始會擔心她覺得這群舞台劇演員是神經病吧，結果她適應力很強，很快融入，只希望她病趕快好。