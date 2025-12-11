賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪
台灣女星賴佩霞上月30日舉辦個唱，在她與歌迷共享久違的音樂時刻，唯一缺席的是遠在美國的小女兒，當時她正守在丈夫Kevin的病榻前，陪伴他度過加護病房的時光，無法返台觀賞這場重要的演出，不料等賴佩霞演出後，仍是接到噩耗，小女婿病重不治，讓她悲痛不已。
賴佩霞在演出後的隔天清晨接到令人心碎的消息，她強忍悲痛立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。
賴佩霞坦言「總會有個人」這首歌，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，『總會有個人』的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」
歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。
目前賴佩霞仍身在美國，專心陪伴家人。新歌「總會有個人」則成為她在悼念與堅強之間，用歌聲療癒自己、也療癒他人的力量來源。
