費玉清封麥心還熱 9年捐千萬救助流浪動物

費玉清公益腳步從未停歇。（取材自臉書）

70歲「小哥」費玉清自2019年在台北小巨蛋封麥後，選擇淡出演藝圈，過著遠離鎂光燈的簡樸生活。然而，他對弱勢動物的牽掛從未停下腳步。近日，台南「徐園長護生園」與「台灣貓狗聯合勸募平台」相繼證實，再度收到費玉清100萬台幣（約3.2萬美元)善款，而這已是他連續多年在關鍵時刻伸出援手。園區透露，費玉清常在他們「快撐不住」的時候出手相助，使上千、甚至上萬隻流浪動物得以繼續獲得照護。

噓！星聞報導，除了捐款，小哥也親筆寫信向第一線照顧貓狗的救援人員致意，字字真摯。他在信中感謝動保人員長期無怨無悔的付出，強調他們的努力承載著對生命的尊重，讓每一隻被救援的動物「重新獲得溫飽並改變命運」。他將這筆捐款視為「微薄心意」，盼成為前線志工繼續前行的力量。此番溫暖文字曝光後，立即引發各界感動。

根據台灣動物緊急救援小組透露，費玉清從2014年起便固定捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，一路默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，累積善款已突破千萬元。除了飼料供應，他也曾透過鄧麗君紀念基金會額外捐款，用於改善園區環境與設備，長期從事動保公益的投入，連動保界都大讚他是「真正的天使」。