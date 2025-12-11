我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

費玉清封麥心還熱 9年捐千萬救助流浪動物

娛樂新聞組／綜合報導
費玉清公益腳步從未停歇。（取材自臉書）
費玉清公益腳步從未停歇。（取材自臉書）

70歲「小哥」費玉清自2019年在台北小巨蛋封麥後，選擇淡出演藝圈，過著遠離鎂光燈的簡樸生活。然而，他對弱勢動物的牽掛從未停下腳步。近日，台南「徐園長護生園」與「台灣貓狗聯合勸募平台」相繼證實，再度收到費玉清100萬台幣（約3.2萬美元)善款，而這已是他連續多年在關鍵時刻伸出援手。園區透露，費玉清常在他們「快撐不住」的時候出手相助，使上千、甚至上萬隻流浪動物得以繼續獲得照護。

噓！星聞報導，除了捐款，小哥也親筆寫信向第一線照顧貓狗的救援人員致意，字字真摯。他在信中感謝動保人員長期無怨無悔的付出，強調他們的努力承載著對生命的尊重，讓每一隻被救援的動物「重新獲得溫飽並改變命運」。他將這筆捐款視為「微薄心意」，盼成為前線志工繼續前行的力量。此番溫暖文字曝光後，立即引發各界感動。

根據台灣動物緊急救援小組透露，費玉清從2014年起便固定捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，一路默默支持全台超過200個弱勢收容園區、3萬多隻流浪貓狗，累積善款已突破千萬元。除了飼料供應，他也曾透過鄧麗君紀念基金會額外捐款，用於改善園區環境與設備，長期從事動保公益的投入，連動保界都大讚他是「真正的天使」。

上一則

邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感

下一則

觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨

延伸閱讀

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型
亞洲版聖誕老人現身波特蘭 中西合璧慶冬至

亞洲版聖誕老人現身波特蘭 中西合璧慶冬至
賓州華人工商聯合總會召開常務理事會議

賓州華人工商聯合總會召開常務理事會議
KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回中國

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回中國

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺