邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感

邵雨薇近日出席南韓設計品牌台灣旗艦店開幕，並擔任開幕嘉賓。被問到不久後的聖誕節 與跨年 要怎麼度過，她透露還沒想好要去哪，但會跟朋友交換禮物。至於會送什麼禮物給男友吳慷仁 ，她笑說：「他不需要聖誕禮物啦！」

吳慷仁近期傳出即將回歸台劇，將在「一把青」導演曹瑞原的新作「時候 A Time」中演出，瞬間掀起熱議。邵雨薇表示近期有與吳慷仁見面，但兩人並沒有討論工作方面的話題，似乎不願多提吳慷仁回歸台劇一事。

邵雨薇新作「人浮於愛」近期將上架Netflix，她在片中飾演的小三角色大展性感女人味，邵雨薇坦言其實很害羞，因為私底下的個性不是如此，還是有些緊張。吳慷仁對於她的表現有什麼想法，邵雨薇笑說：「我知道他有看，但我不確定有沒有全部看完，這可能要再問他一下。」

面對即將到來的聖誕節與跨年，邵雨薇透露已和姐妹們約好交換禮物。而跨年通常是會去朋友家聚會，但男友吳慷仁是否愛相隨，她笑說：「我可能要問他有沒有時間。」邵雨薇近期投入宣傳行程，除了「人浮於愛」外，新電影「啵me之我的青春住了鬼」預計也將於明年1月開始宣傳。