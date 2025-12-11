林柏宏「96分鐘」紅到越南 阿姨勾手合影像老朋友

林柏宏出席活動心情不錯。(記者林士傑／攝影)

林柏宏主演的電影「96分鐘」在台灣票房突破2億台幣(約641萬美元)，日前更前進越南 宣傳，上百粉絲接機造成現場騷動。他出席名表活動，分享在越南3天2夜行程，不僅造訪當地市場、大啖美食，也感受到當地影迷的熱情迎接。林柏宏笑說，甚至有阿姨主動搭話、勾著他手臂合影，「就像遇見多年不見的朋友一樣」。

今年作品成績亮眼，他透露非常滿意自己的年度表現，也期盼馬年工作「萬馬奔騰」。年底行程緊湊，他透露聖誕節 與跨年 都得工作，「雖然跨年當天不用上班，但元旦就要出工，所以不能玩太瘋」。

回憶上周末抵達越南的場面，他直呼印象深刻：「到機場真的嚇到，沒想到有這麼多粉絲，他們甚至學中文、舉布條、喊口號，那一刻我真的變成偶像！」其中一位粉絲把他寵物狗的照片印出來送他，讓他倍感窩心，他大笑說：「不是我的照片，竟然是我的狗。」他感性表示：「很開心電影受到大家喜愛，最近也去了很多不同地方，期待『96分鐘』的列車能一路開向全世界。」

林柏宏因「96分鐘」與王柏傑培養兄弟情，也與謝欣穎合作「怪胎」、「愛的噩夢」成為好友。近期王柏傑與謝欣穎傳出「分手半年疑似復合」，被問是否關心兩人近況，他笑稱王柏傑是「光芒萬丈且非常有趣的人」，私下相處十分愉快。至於兩人是否再度交往，他表示自己也是看新聞才知道，露出燦爛笑容說：「大家都值得幸福。」