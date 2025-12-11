我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

林柏宏「96分鐘」紅到越南 阿姨勾手合影像老朋友

記者陳穎／綜合報導
林柏宏出席活動心情不錯。(記者林士傑／攝影)
林柏宏出席活動心情不錯。(記者林士傑／攝影)

林柏宏主演的電影「96分鐘」在台灣票房突破2億台幣(約641萬美元)，日前更前進越南宣傳，上百粉絲接機造成現場騷動。他出席名表活動，分享在越南3天2夜行程，不僅造訪當地市場、大啖美食，也感受到當地影迷的熱情迎接。林柏宏笑說，甚至有阿姨主動搭話、勾著他手臂合影，「就像遇見多年不見的朋友一樣」。

今年作品成績亮眼，他透露非常滿意自己的年度表現，也期盼馬年工作「萬馬奔騰」。年底行程緊湊，他透露聖誕節跨年都得工作，「雖然跨年當天不用上班，但元旦就要出工，所以不能玩太瘋」。

回憶上周末抵達越南的場面，他直呼印象深刻：「到機場真的嚇到，沒想到有這麼多粉絲，他們甚至學中文、舉布條、喊口號，那一刻我真的變成偶像！」其中一位粉絲把他寵物狗的照片印出來送他，讓他倍感窩心，他大笑說：「不是我的照片，竟然是我的狗。」他感性表示：「很開心電影受到大家喜愛，最近也去了很多不同地方，期待『96分鐘』的列車能一路開向全世界。」

林柏宏因「96分鐘」與王柏傑培養兄弟情，也與謝欣穎合作「怪胎」、「愛的噩夢」成為好友。近期王柏傑與謝欣穎傳出「分手半年疑似復合」，被問是否關心兩人近況，他笑稱王柏傑是「光芒萬丈且非常有趣的人」，私下相處十分愉快。至於兩人是否再度交往，他表示自己也是看新聞才知道，露出燦爛笑容說：「大家都值得幸福。」

越南 跨年 聖誕節

上一則

觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨

下一則

「第一網紅」馮提莫消失一年 「死而復生」曝真相

延伸閱讀

分手半年舊情復燃？王柏傑、謝欣穎好心情寫臉上

分手半年舊情復燃？王柏傑、謝欣穎好心情寫臉上
金馬62／林柏宏虧劉冠廷「走不出去」 網友：尬到好笑

金馬62／林柏宏虧劉冠廷「走不出去」 網友：尬到好笑
林柏宏最新冒險動作電影「懸命一線」 獲臺北文創劇作獎

林柏宏最新冒險動作電影「懸命一線」 獲臺北文創劇作獎
金馬頒獎陣容揭曉 翁倩玉、日影帝西島秀俊將現身

金馬頒獎陣容揭曉 翁倩玉、日影帝西島秀俊將現身

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺