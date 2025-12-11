周迅不來 許瑋甯來 賴聲川讚她大大方方：不要一次性就好

許瑋甯主演賴聲川舞台劇「那一年，我們下凡」。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星許瑋甯 接演賴聲川舞台劇 「那一年，我們下凡」，賴聲川透露過去有戲曾多次邀中國女星周迅 ，對方總說「我屬於影視，真的沒辦法上台」，但這回許瑋甯來了，而且大大方方，讓他極為歡喜，希望這段緣份能持續下去，「不要一次性就好了」，從此能變成劇場人。

但劇集定位在哲學喜劇，連大師級的朱德剛、宋少卿都頭疼，對許瑋甯而言，最大的震撼教育，莫過於賴聲訓習慣即興改稿，經常前1天還在改，算一算畢竟不到20天就要上台，難免焦慮。一旁的賴聲川趕忙掛保證：「會定稿的，快了快了！」還說「妳的詞一直在變，但角色愈完整也愈來愈好演，沒什麼好猜測的」。

由於許瑋甯今年才剛生孩子，是否有「一孕傻3年」感覺？她說背詞上倒是沒有，反而是叫外送後就忘光光，餐放在門口都冷掉了。慘的是家人問她「是不是有點東西」，她還堅持「沒有點」，最後看了手機上訂單才知道，自己都覺得「這滿扯的」。

導演賴聲川（右）、希望許瑋甯從此成為劇場人。(記者王聰賢／攝影)

許瑋甯承認有強迫症，所有一切都要安排好再照本宣科，所以到了賴聲川的舞台，她真心超剉，「不是1、2句，是整個概念都會變掉，但這是要學習的地方，我本來是那種要長期準備才能長出東西的人」。這天在媒體面前排練，原本預定排1到4場，卻臨時加了沒背熟的第5場，她雖然驚也只能鎮定「那就加油吧」，不忘感謝所有團員「會接住我」，讓她安心演出。

朱德剛跟宋少卿飾演天上下凡的小神，交手只能用火花四射、極度精采形容。當朱德剛說出「我從沒跟少卿正式合作過」時，大家都驚呼，他自認對劇本很多不太了解，感謝宋可以彌補他的空虛，坦言是有生之年碰到挑戰度高的舞台劇，而可以跟大美女許瑋甯合作，一開始會擔心她覺得這群舞台劇演員是神經病吧，結果她適應力很強，很快融入，只希望她病趕快好。

宋少卿也說光看劇本有場要擁抱許瑋甯的戲，就開心又期待，另還大膽吐露，剛開始拿到劇本感覺得是拼湊，但上場排練後，和不同演員交手，愈覺得這戲是在對所有演員觀眾在說話，但如果聽不懂是正常的，「因為這就是哲學」。他提到前幾天跟朱德剛私下對詞，喝了2杯高梁，聲音有點大，就互吐苦水，打算隔天由他拿著劇本找賴聲川「這段要刪掉」， 結果真的捧著劇本走去 ，看到本人就止步，算了。