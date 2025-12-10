攀岩名將明年1月徒手零繩索攀爬台北101 Netflix全球直播

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold將挑戰徒手攀登台北101。(Netflix提供)

Netflix 今日宣布「赤手獨攀台北101 ：直播」（SKYSCRAPER LIVE）直播時間，確認將於台灣時間2026年1月24日於Netflix全球直播。另外，美國影集「降世神通：最後的氣宗」第2季（Avatar: The Last Airbender: Season 2）釋出正式前導預告與首波劇照。

「赤手獨攀台北101：直播」攀岩者艾力克斯・霍諾德(Alex Honnold)親自拆解他將於台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101的計畫，尤其是從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。

Alex Honnold將攀爬上台北101外牆，1667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土，嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）呈現。

攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡 獲獎紀錄片「赤手登峰」中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

Alex Honnold接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。Alex Honnold提到選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。

此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。Alex Honnold認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。