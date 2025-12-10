郭碧婷認向太超大方「給我很多錢錢」笑斥：不要問粗俗問題

郭碧婷41歲了。（記者林士傑／攝影）

向太41歲乖媳郭碧婷和向佐結婚6年，卻獨自帶著5歲女兒和3歲兒子定居台灣，夫妻長期呈現分居狀態，婚姻狀況備受關注。郭碧婷10日出席醫美診所活動，大方認了各種動臉、拉提，網傳她養小孩、爸爸醫療費 都堅持用自己賺的錢，不用向家錢，當面求證，她笑說：「我婆婆他們也會給我很錢錢啊，他們對小孩也很好給很多錢啊，哎呀，這麼粗俗的問題！」

分居話題 ，郭碧婷先說：「 他大都在工作，我在陪小孩。」但這幾天向佐人在台灣。接著她則解釋，其實「照顧爸爸」跟「住在台灣」沒有很大的關係，「我就是住在這裡，我覺得我屬於工作到處飛的，剛好我婆家也是，所以沒有一定要住哪，以前小孩沒上學會這邊那邊聚一聚，小朋友也很喜歡到處去玩的感覺」。

向佐這幾天就待在台灣，因為她要工作，他就負責帶小孩。那婚姻要如何維持？郭碧婷給了很妙的答案：「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維持感情就好啦！基本上我只在乎他有沒有小孩有聯繫，因為孩子喜歡、愛自己的爸爸，如果他沒打電話來，我就會打去說『你怎麼沒打來！你要讓小孩難過嗎』！」

郭碧婷自己不必天天跟老公聯繫，但會希望他跟兒女聯繫，這是要天天做的事，孩子也跟爸爸很熟悉，雖然不常見面，但不會有太大影響的，一天2、3次都可以。

但關於夫妻沒住一塊，她再次強調：「我們都不會很在意住哪，或是要不要住一起，我覺得現代人很多觀念想法不像以前嫁雞隨雞、嫁狗隨狗囉，因為結婚前我就很直白的說，我就是很喜歡在台北的生活，他們也OK 無所謂，他們也沒有逼我生小孩，小孩是我自己想生的，我就在這生、在這養、在這念書，從來他們都不會有意見，因為大家飛來飛去特別方便，很容易的，不會有任何意見的。」

外界多數認為向家住香港 ，郭碧婷也澄清：「沒有沒有，他們到處飛、滿地飛，不會常待在香港，總是會找機會見面，我們過年、暑假都會聚在一起。」關於向佐聊到身在演藝圈的痛苦時在節目中落淚，這題馬上被莫名擋掉，回應到活動主題「Be Youself」和婆媳相處問題，先是擋掉，但郭碧婷主動表示「我來回答Be Youself」。

她認為：「我就是Be Youself，我過得很開心很自由，沒有任何拘束，不管我結婚、有孩子，上有老下有小，我都很自由，是內心很純粹的感覺。」目前狀態是否最滿意？她斬釘截鐵的說：「我還有無限未來，但現在真的已經很滿意了。」

郭爸爸身體狀況，郭碧婷說現在很好，有接受化療、吃標靶藥，效果都滿好的，已結束療程正在休養，會跟著家人一塊出去玩。郭爸原本住在別墅，因為她還帶著孩子，就另外住在別的地方，但彼此距離很近，而且爸爸家還留著許多她養的流浪動物，所以會常常回去探望。