我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

郭碧婷認向太超大方「給我很多錢錢」笑斥：不要問粗俗問題

郭碧婷認向太超大方「給我很多錢錢」笑斥：不要問粗俗問題

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭碧婷41歲了。（記者林士傑／攝影）
郭碧婷41歲了。（記者林士傑／攝影）

向太41歲乖媳郭碧婷和向佐結婚6年，卻獨自帶著5歲女兒和3歲兒子定居台灣，夫妻長期呈現分居狀態，婚姻狀況備受關注。郭碧婷10日出席醫美診所活動，大方認了各種動臉、拉提，網傳她養小孩、爸爸醫療費都堅持用自己賺的錢，不用向家錢，當面求證，她笑說：「我婆婆他們也會給我很錢錢啊，他們對小孩也很好給很多錢啊，哎呀，這麼粗俗的問題！」

分居話題 ，郭碧婷先說：「 他大都在工作，我在陪小孩。」但這幾天向佐人在台灣。接著她則解釋，其實「照顧爸爸」跟「住在台灣」沒有很大的關係，「我就是住在這裡，我覺得我屬於工作到處飛的，剛好我婆家也是，所以沒有一定要住哪，以前小孩沒上學會這邊那邊聚一聚，小朋友也很喜歡到處去玩的感覺」。

向佐這幾天就待在台灣，因為她要工作，他就負責帶小孩。那婚姻要如何維持？郭碧婷給了很妙的答案：「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維持感情就好啦！基本上我只在乎他有沒有小孩有聯繫，因為孩子喜歡、愛自己的爸爸，如果他沒打電話來，我就會打去說『你怎麼沒打來！你要讓小孩難過嗎』！」

郭碧婷自己不必天天跟老公聯繫，但會希望他跟兒女聯繫，這是要天天做的事，孩子也跟爸爸很熟悉，雖然不常見面，但不會有太大影響的，一天2、3次都可以。

但關於夫妻沒住一塊，她再次強調：「我們都不會很在意住哪，或是要不要住一起，我覺得現代人很多觀念想法不像以前嫁雞隨雞、嫁狗隨狗囉，因為結婚前我就很直白的說，我就是很喜歡在台北的生活，他們也OK 無所謂，他們也沒有逼我生小孩，小孩是我自己想生的，我就在這生、在這養、在這念書，從來他們都不會有意見，因為大家飛來飛去特別方便，很容易的，不會有任何意見的。」

外界多數認為向家住香港，郭碧婷也澄清：「沒有沒有，他們到處飛、滿地飛，不會常待在香港，總是會找機會見面，我們過年、暑假都會聚在一起。」關於向佐聊到身在演藝圈的痛苦時在節目中落淚，這題馬上被莫名擋掉，回應到活動主題「Be Youself」和婆媳相處問題，先是擋掉，但郭碧婷主動表示「我來回答Be Youself」。

她認為：「我就是Be Youself，我過得很開心很自由，沒有任何拘束，不管我結婚、有孩子，上有老下有小，我都很自由，是內心很純粹的感覺。」目前狀態是否最滿意？她斬釘截鐵的說：「我還有無限未來，但現在真的已經很滿意了。」

郭爸爸身體狀況，郭碧婷說現在很好，有接受化療、吃標靶藥，效果都滿好的，已結束療程正在休養，會跟著家人一塊出去玩。郭爸原本住在別墅，因為她還帶著孩子，就另外住在別的地方，但彼此距離很近，而且爸爸家還留著許多她養的流浪動物，所以會常常回去探望。

至於家裡有多少動物，她笑說：「鳥很會生，有時會搶著下蛋生寶寶，很驚人的，所以會稍加控制，有時牠們生完不養，我還得花時間餵，稍累的，會想說別生了，我自己有小孩要帶！」

郭碧婷承認婆家「有給很多錢錢」。（記者林士傑／攝影）
郭碧婷承認婆家「有給很多錢錢」。（記者林士傑／攝影）
郭碧婷面對媒體大陣仗坦言想躲後面。（記者林士傑／攝影）
郭碧婷面對媒體大陣仗坦言想躲後面。（記者林士傑／攝影）

香港 醫療費

上一則

「雷神旋風」掀暴動 63歲陳雷沒輸張學友 一字馬驚呆全場

延伸閱讀

劉德華曾負債4千萬港幣 向太：創業踩雷被逼借錢「不補就破產」

劉德華曾負債4千萬港幣 向太：創業踩雷被逼借錢「不補就破產」
郭碧婷驚曝女兒被孤立 被指是「生子機器」高EQ獲讚

郭碧婷驚曝女兒被孤立 被指是「生子機器」高EQ獲讚
郭碧婷驚曝女兒被孤立 被指是「生子機器」高EQ回應

郭碧婷驚曝女兒被孤立 被指是「生子機器」高EQ回應
香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動

香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位