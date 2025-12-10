蔡依林拍MV拚了 48小時內上天、下水、入沙漠

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
蔡依林穿白紗美翻。（圖／凌時差音樂）

台灣天后蔡依林「Fish Love」MV遠赴杜拜取景，她穿上全白透視裝入水，好身材一覽無遺；更以鏤空絲帶裝親駕敞篷古董車，在沙海中疾駛，畫面十足震撼，Jolin笑說：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

「Fish Love」MV是一場跨海規模的電影級製作，短短48小時內上天、下水、入沙漠全都入鏡，蔡依林每天清晨都得追著第一道光開工，凌晨2、3時就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是體力極限和極端環境的雙重挑戰。

沙漠拍攝時，劇組得在強烈日照與多變天候中快速完成鏡頭，一刻不能鬆懈；只要天色一到位，Jolin便立即投入拍攝。清晨的泳池戲更讓她一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，大幅增加拍攝難度。

她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺」，畫面中巨大「黑影」以3D特效無聲逼近，與全白造型的Jolin形成強烈反差，也讓整場戲的張力瞬間升高。

Jolin也登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，Jolin身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭。她笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」

這趟拍攝讓蔡依林再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃。」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嘗料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去。」

