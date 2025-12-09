分手半年舊情復燃？王柏傑、謝欣穎好心情寫臉上

王柏傑(左)、謝欣穎(右)分手半年疑舊情復燃。(本報資料照片)

台灣藝人王柏傑與謝欣穎分手近半年，近期卻被外界瘋傳疑似再度擦出火花。不僅謝欣穎從「失聯」轉為坦言「偶爾會聯絡」，王柏傑在新劇「我們的藍調時光」殺青酒會上的狀態更與之前截然不同，讓復合說再次升溫。

根據鏡週刊報導，由柴智屏擔任總製作的台版「我們的藍調時光」歷經三個多月拍攝，日前在台北舉行殺青酒。幾乎全體卡司到齊，包括周渝民、鍾欣凌、張鈞甯、信、王柏傑、安心亞、鄭人碩等人，現場氣氛熱鬧。

當晚最受矚目的其中之一便是王柏傑。他身穿劇組贈送、印有「花絮組總監」字樣的背心滿場移動，到處被索合照，舉杯互敬、聊得投入，看得出心情相當愉快。熟悉劇組的人透露，拍攝期間他因剛與謝欣穎分手，情緒低落，常自己一人去潛水，狀態明顯悶悶不樂；如今戲一殺青，他整個人彷彿恢復活力。

現場友人詢問他與謝欣穎是否回到同一條線上，他並未正面回答，只淡淡露出微笑，態度看似刻意保留，更引來外界聯想。

「我們的藍調時光」原訂去年開拍，因種種因素延宕，過程一度爆出吳慷仁 因婉拒出演被當作停拍理由，引起不小風波。當時柴智屏澄清，停拍主因是氣候與準備度不足，並無牽涉任何個人因素，如今劇組重新整隊，也順利完成拍攝。