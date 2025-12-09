驚爆罹甲狀腺癌二期 立威廉2度動刀續命

立威廉驚爆罹甲狀腺癌開刀。(取材自微博)

昔以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的男偶像立威廉，最近爆出罹患甲狀腺癌二期，立威廉說，看到檢查報告時，只覺得眼前一黑「天要塌了」，滿腦子悲觀想著：「能不能看到我女兒長大？」

新加坡 籍的立威廉不定期會帶妻女出國旅遊，今年7、8月帶女兒到印尼離島旅遊，回新加坡後，就發現有腰痠背痛跡象，做核磁共振(MRI)檢查後，竟發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤 。

等待檢查出爐、評估開刀過程，立威廉忐忑不安、相當煎熬，9月進行兩次手術，分別取出3公分、1.1公分腫瘤，他說：「目前應該說99%已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。」病情來得太突然，立威廉沒有時間思考太多，接受放射治療、開刀擔心放射治療輻射影響家人，他刻意搬到名下空房獨居，像疫情 期間的自我隔離。

立威廉接受甲狀腺癌兩次手術與治療，因住的是私人醫院，半年就花了約台幣400萬(約12.7萬美元)，經紀人透露，立威廉樂觀面對病情，第一次開刀時還點龍蝦和牛排餐等高檔餐，不過第二次開刀後，只能以流質、清淡飲食為主，過油、過肥都不行。

立威廉兩次動刀消瘦3公斤，面對一輩子需追蹤的病情，立威廉樂觀以對，「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此」。