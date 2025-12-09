被F4合體巡演排除 朱孝天開嗆相信音樂

朱孝天遭F4合體活動除名，表示自己是「被退出」，並嗆相信音樂高層是幕後黑手。(取材自微博)

F4合體活動話題連日延燒，朱孝天8日透過影片回應外界質疑，表示，數月前拒絕公司提出的幾項要求後，對方便「單方面切斷聯絡」，導致自己在後續活動中「被排除」，他也是被動得知消息。朱孝天甚至直接點名相信音樂高層要她高抬貴手，不要再用「抹黑、潑髒水」方式逼迫他退出。

綜合媒體報導，朱孝天透露，這段期間始終以「意向討論」方式與相信音樂接觸，原本以為四人合體方向已逐步形成共識，沒想到因拒絕某些不具體公開的要求後，雙方溝通戛然而止。不久後，陸續出現「因為朱洩密導致演唱會延期」、「因為朱洩密被迫割捨」等新聞點，讓他感覺自己成為背鍋對象，「我跟大家一樣，是從新聞才知道自己被退出」。

他在影片中指出，F4 是一個承載許多人青春記憶的符號，但本質上從來不是一個靠合約維繫的團體，因此不存在誰必須綁誰、誰必須服從誰的情況。「每個人都對自己的生活有不同選擇，我理解，也送上祝福。」朱孝天說，只要未來四人意向一致，「還是能帶給大家真正的『青春售後服務』」。

值得注意的是，雖然態度平和，但朱孝天仍直接點名相信音樂負責人「艾姐」，表示若覺得他不適合演出或不喜歡他，都可以明講，而不是用抹黑方式處理。他質疑對方的動機：「你希望我做什麼？跟你罵戰？還是要我懊悔道歉？我都沒有這些想法。」

與此同時，言承旭、吳建豪、周渝民則與五月天 阿信推出新曲「恆星不忘Forever Forever」，並以「F✦FOREVER」新概念進行後續巡演。據悉，該組合將於19日至22日在上海啟動「恆星之城」巡演，象徵三位前F4成員已進入新的合作階段。對於外界視為「新 F4」、但不含朱孝天的陣容，阿信也曾表示「不排除加入新朋友，也歡迎老朋友」，仍替後續留下一扇未完全關閉的大門。

面對丈夫遭排斥的爭議，朱孝天妻子韓雯雯日前也發聲，希望外界不要惡意攻擊，透露朱孝天為了以最佳狀態呈現合體畫面，一個月內瘦下15公斤，足見他對再合體的重視。然而，如今情勢急轉直下，雙方關係已進入僵局。對於朱孝天的公開批評，相信音樂僅以「不予回應」四字作答，未再多作說明。

目前距離巡演啟動僅剩不到10天，朱孝天強調自己「不會參與」此次活動，但仍保持開放心態，若未來四人能再度取得共識，他願意陪團員們再走一段路，只盼所有誤會能有機會在未來被釐清。