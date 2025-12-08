鍾瑶曝胸部曾開刀：像被當一塊肉 籲女性好好照顧身體

鍾瑶突破演藝圈對外表的迷思。（圖／星星相藝提供）

台灣藝人鍾瑶近期以作家的身分，推出首本新書「她的名字是一條魚也是一隻鳥」，以最真實的文字記錄生命裡的起伏與蛻變。書中更提及24歲那年，她因摸到左邊乳房異狀，就醫後被診斷為纖維囊腫，6年後發現纖維囊腫變大，獨自完成切除手術的經歷。

身材纖瘦的鍾瑶自嘲小時候就常被笑胸部很小，所有關於小胸女生的形容詞「洗衣板」、「飛機跑道」，還被說「前面和後面一樣」，她自稱從小聽到大已經被笑習慣了，但還是有對自己身體不滿意的時候，尤其在從模特兒踏進高度重視「事業線」的演藝圈，鍾瑶在非典型美女框架中，難免會被品頭論足一番，儘管如此，她仍不願靠「隆乳」手術讓自己抬頭挺胸，「這輩子沒想過隆乳，只有夢到過。」

她在書中「沒用的乳房」章節中陳述，發現左乳房纖維囊腫變大時，雖是良性仍有挫折感，「醫師說還是要切除，我難過的是胸部小已經是困境了，居然還要拿東西出來？！」手術期間還發生插曲，鍾瑶在簽下同意書、局部麻醉後被推進手術房，還是清醒之際，醫師對著她的胸部邊開刀邊講解，約6、7名實習醫生在手術台旁站成一排，拿著筆記本狂記，她苦笑：「我躺在那，不知該哭該笑，當下覺得自己是一塊肉。」

手術結束，一排實習生說「謝謝」走了，鍾瑶看到切下的3、4公分纖維囊腫，「粉紅色很可愛，本想帶回家做紀念，但不行。」開完刀、麻藥退了，胸部從A腫到C，「這輩子沒這麼大過。」不過傷口好轉後，上圍立刻恢復原狀，她分享這一切，只想提醒年輕女生，追求美麗過程，還是要好好照顧身體。