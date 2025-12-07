巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
蔣榮宗參加音樂會巧遇李安。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）
「最年輕的音樂家」蔣榮宗（ZONG）6日晚在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）「從巴黎到好萊塢」音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次真正遇見「華人之光」李安導演本人！宗宗興奮回憶：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的『色戒』配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

這次相見也像電影般巧合，蔣榮宗透露，李安導演心情極佳，主動分享自己也超期待 Desplat 現場親自指揮「色戒」片段。而另一段巧遇也讓氣氛更熱鬧，蔣榮宗同時也遇到了李安導演的兒子李淳，他笑說：「我和李淳打招呼時，還提到我們上次見面是今年合作『歡迎光臨二代咖啡』的首映會，真的很巧！」

其實蔣榮宗與李安的緣分，早在2022年就悄悄開始，當年文化總會與台視邀請蔣榮宗擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，他毫不猶豫接下這份重量級任務，只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。他為此重新溫習李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得文化總會與台視團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗完全停不下來！他透露自己的聖誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展覽音樂，也在籌備2026台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂。他笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」

聖誕節 咖啡 華人

