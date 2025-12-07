魏如萱自曝幸福肥 大方聊台北-紐約遠距戀 天天視訊傳情

魏如萱是500趴第二日壓軸，一出場台下尖叫聲不斷。(圖／500輯攝影團隊)

魏如萱8月認愛小21歲網紅Ian，卻衰捲其和前女友若盈的戀情紛爭，事隔多月，她昨帶「Have a Nice Day」、「你啊你啊」等歌站上台北500趴第2日壓軸舞台，金曲歌后魅力依舊驚人，歌迷塞爆台北101 水舞廣場，她大方聊起和Ian感情甜蜜，透露最近有點幸福肥。

魏如萱愛美食，登台前直喊天氣冷想吃火鍋，害羞說最近長了點肉；Ian在紐約念書，她幾乎天天視訊傳情，還指了指自己的黑眼圈表示為了等對方上線，常熬到凌晨3、4點，害羞笑說：「要放寒假了，要一起去吃好吃的」。

魏如萱二度來到500趴，她回想上次來是第一次得金曲歌后，今年拿下第二座后冠，再度參與500趴相當開心。她明年2月7日、8日要在台北小巨蛋舉行「怪奇的珍珠」台北旗艦場，「我們等小巨蛋真的等太久了，上次巡演『Have a Nice Day』舞台有得獎，壓力有點大。」

談起另一半的貼心，魏如萱透露會跟Ian抱怨自己的臉變好腫，「他說沒有，妳很漂亮」，說完，她害羞大叫：「啊！我臉紅了！」由於是遠距離戀愛，彼此會分享行程，「我Po什麼他都會看，也會分享他的，明年演唱會我希望他可以來。」至於Ian最愛的歌，她笑說：「他好像聽最多的是『Don't cry Don't cry』，他唱歌滿好聽的，還會彈吉他。」