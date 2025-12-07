我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

魏如萱自曝幸福肥 大方聊台北-紐約遠距戀 天天視訊傳情

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魏如萱是500趴第二日壓軸，一出場台下尖叫聲不斷。(圖／500輯攝影團隊)
魏如萱是500趴第二日壓軸，一出場台下尖叫聲不斷。(圖／500輯攝影團隊)

魏如萱8月認愛小21歲網紅Ian，卻衰捲其和前女友若盈的戀情紛爭，事隔多月，她昨帶「Have a Nice Day」、「你啊你啊」等歌站上台北500趴第2日壓軸舞台，金曲歌后魅力依舊驚人，歌迷塞爆台北101水舞廣場，她大方聊起和Ian感情甜蜜，透露最近有點幸福肥。

魏如萱愛美食，登台前直喊天氣冷想吃火鍋，害羞說最近長了點肉；Ian在紐約念書，她幾乎天天視訊傳情，還指了指自己的黑眼圈表示為了等對方上線，常熬到凌晨3、4點，害羞笑說：「要放寒假了，要一起去吃好吃的」。

魏如萱二度來到500趴，她回想上次來是第一次得金曲歌后，今年拿下第二座后冠，再度參與500趴相當開心。她明年2月7日、8日要在台北小巨蛋舉行「怪奇的珍珠」台北旗艦場，「我們等小巨蛋真的等太久了，上次巡演『Have a Nice Day』舞台有得獎，壓力有點大。」

談起另一半的貼心，魏如萱透露會跟Ian抱怨自己的臉變好腫，「他說沒有，妳很漂亮」，說完，她害羞大叫：「啊！我臉紅了！」由於是遠距離戀愛，彼此會分享行程，「我Po什麼他都會看，也會分享他的，明年演唱會我希望他可以來。」至於Ian最愛的歌，她笑說：「他好像聽最多的是『Don't cry Don't cry』，他唱歌滿好聽的，還會彈吉他。」

而她的師弟許含光第一次到500趴充滿新奇，他剛發新專輯「太平洋大酒店」，這次舞台帶來「等待Check-in的Orion」、「一個適合看海的日子」、「雪國」、「太平洋大酒店」，他開心說：「今天天氣很好，大家就chill聽歌！」

許含光。(圖／500輯攝影團隊)
許含光。(圖／500輯攝影團隊)

台北101

上一則

「怪奇物語」東京宣傳 演員見台灣茄芷袋嗨喊「這很好用」

下一則

曹瑞原新作卡司曝光 自曝等言承旭10年 替吳慷仁遭酸緩頰

延伸閱讀

魏如萱等紐約小男友放寒假 鬆口認幸福肥、黑眼圈

魏如萱等紐約小男友放寒假 鬆口認幸福肥、黑眼圈
1個月被逮2次 紐約法拉盛華男假身分買勞力士 涉多項詐欺

1個月被逮2次 紐約法拉盛華男假身分買勞力士 涉多項詐欺
紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升
紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明

紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場