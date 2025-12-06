魏如萱等紐約小男友放寒假 鬆口認幸福肥、黑眼圈

魏如萱談到戀情害羞大笑。(圖／500輯攝影團隊)

台灣歌手魏如萱8月認愛小21歲網紅Ian，卻衰捲其和前女友若盈的戀情紛爭，事隔多月，她6日帶「have a nice day」、「你啊你啊」、「紙黏土」、「我在紐約打電話給你」等歌站上舞台，金曲歌后魅力依舊驚人，歌迷塞爆台北101 水舞廣場，她大方聊起和Ian感情甜蜜，透露最近有點幸福肥。

魏如萱非常愛美食，登台前直喊天氣冷想吃火鍋，害羞說最近長了點肉；Ian在紐約唸書，她幾乎天天視訊傳情，還指了指自己的黑眼圈表示為了等對方上線，常熬到凌晨3、4點，害羞笑說：「要放寒假了，要一起去吃好吃的」。

魏如萱二度來到500趴，她回想上次來是第一次得金曲歌后，今年拿下第二座后冠，再度參與500趴相當開心。她明年2月7、8日要在台北小巨蛋舉行「怪奇的珍珠」台北旗艦場，我們等小巨蛋真的等太久了，上次巡演『Have a Nice Day』舞台有得獎，壓力有點大。」門票目前熱賣中