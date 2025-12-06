讓合體畫面和諧 朱孝天30天瘦33磅 妻直播護夫：別傷他

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
朱孝天曾透露作為F4團員其實並不快樂。（取材自微博）
F4言承旭、周渝民、吳建豪回歸，少了朱孝天，卻來了五月天阿信，甚至多了周杰倫。朱孝天結婚9年的陸籍妻子韓雯雯開直播力挺老公，意指為了讓合體畫面和諧，「懂的都懂，他整整、硬生生1個多月的時間瘦了30斤（約33磅）。」呼籲網友多些善意、少點惡意。

今年7月，F4現身五月天北京演唱會，韓雯雯開心分享跟偶像F4合照，笑說：「等了這麼多年，終於圓夢啦~F4。」在後台的大合照中她拍好拍滿，還站上C位，網友還形容她是繼大S之後第2位能站在F4中間的女生，而且連位置安排都一模一樣，當時韓雯雯笑容很幸福。

只是朱孝天個性直接，直播中曝露F4進度，最後就是出局，成了史上最尷尬的F3。韓雯雯心疼老公，直播中透露朱孝天「他滿心期待，也一直跟我說為此要要調理好身體，一直努力，沒有鬆懈，還在努力調理，把最好狀態呈現，那種溫暖和諧畫面。」

韓雯雯直播中不停大嘆氣，提到這段時間突然莫名其妙「黑他、謾罵、造謠事情全都來了，對他惡意指責，唉，反正這些話還挺傷害他的」，話鋒一轉說：「其實這2年我跟天哥心態特別好，也不想爭不想比，就是過好兩人安穩小日子就很知足了，懇請直播間朋友，大家多一些善意吧，不要惡意言語傷害別人了，唉，更何況去傷害一個一心只想期待，要去赴那場約的人，不要再去傷害別人了。」

最後，韓雯雯語重心長的說：「『流星花園』不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀對不對。」見網友留言，她勉強露出一絲笑容，感謝大家的支持，再次提醒：「支持天哥我也很開心，大家多些善意、少些惡意評論吧。」

不少網友跟著心疼，認為相信音樂毀了青春記憶，但也有人說「努力合體，但首先得管好自己的嘴啊」。

韓雯雯今年7月在後台跟F4合照時（上圖中）站C位，被指跟「流星花園」中的大S同位...
韓雯雯直播護夫朱孝天。（取材自微博）
