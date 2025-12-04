陳匡怡再爆不只張孝全求愛：陳柏霖也追過我

我的頻道

記者陳穎／即時報導
陳柏霖(左)、陳匡怡曾合拍偶像劇「我可能不會愛你」。(本報資料照)
陳柏霖(左)、陳匡怡曾合拍偶像劇「我可能不會愛你」。(本報資料照)

台大五姬」成員之一的女星陳匡怡，近日又因驚人貼文成為網路焦點。她繼之前公開點名張孝全追求她未果，昨晚又在臉書公開點名男星陳柏霖，宣稱對方「曾追求過她，但沒有成功」，還強調外界長期以荒誕內容影射她，語氣激動喊話：「我真的要生氣了。」此貼文曝光後瞬間引爆討論，再度掀起她近年相關行為的疑雲。

陳匡怡以醒目的紅底白字圖片宣示聲明，內容寫道：「陳柏霖先生也追求過我，也沒追求到。請記者不要再亂寫關於我病態且錯誤的敘述。」由於其措辭強烈，立刻引來大批網友朝聖。有網友質疑她再度以名人為澄清管道、藉由「引戰式說法」提高能見度，也有人直言不理解她的情緒起伏。

陳匡怡與陳柏霖曾在2011年合作夯劇「我可能不會愛你」，兩人昔日合作關係因此再度被提及。不少網友湧入留言冷酸「那王陽明追過妳嗎」、「誰沒追過匡匡」、「真的很猛」等調侃語句，整串留言區迅速失控。

陳匡怡過去一年多不時在社群平台留下情緒性貼文，包括指控外界操作她的形象、稱有人追求她等內容，且常於深夜發布，被部分網友稱為「深夜碎語」。然而，也有網友推測她恐承受壓力，期盼外界不要一面倒嘲諷，應以更寬容態度看待事件。

