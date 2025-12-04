小S獻聲101煙火宣傳片 思念大S：好好珍惜身邊人

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
賈永婕（右）邀請小S（左）為台北101煙火宣傳影片配音。（取材自臉書）
賈永婕（右）邀請小S（左）為台北101煙火宣傳影片配音。（取材自臉書）

台北101近日公開跨年煙火宣傳影片，董事長賈永婕也在臉書分享幕後過程。她透露，影片中的旁白正是小S（徐熙娣），而小S也不改幽默風格，特別提醒賈永婕「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你。」

據「噓！星聞」報導，今年跨年宣傳，對小S而言有著格外沉重卻溫柔的情感。她坦言，跨年夜一家人一起仰頭看101煙火、倒數、尖叫、擁抱，一直是屬於她們家的儀式感與幸福記憶，但今年少了一個最重要的人大S（徐熙媛）。

賈永婕表示，小S在錄音時彷彿能聽見姊姊大S在天上對她輕聲喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那語氣帶著笑、帶著淘氣，也是一輩子姊妹間不變的約定。

小S透過宣傳片想要表達「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」因為那些日常裡的習慣、每年的固定動作、那些以為理所當然的陪伴，其實就是我們能握住最溫柔、最美好的幸福。

賈永婕在記者會上提到，台北101煙火不只傳遞歡樂與感動，也希望在每個人面對生活起伏、辛苦與傷痛時，能在煙火綻放的瞬間感受到「你不是一個人」。她說：「這座城市在陪你，我們在陪你。我們想把勇氣送給你，把希望送給你，讓『明天會更好』不只是說說，而是看得見。」

文末，她也分享自己彷彿聽見大S對她說：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔。賈董加油。」並呼籲大家跨年夜抬頭看同一片煙火、思念心中重要的人、珍惜身邊的人，「不管你在哪裡，都記得一起看101跨年煙火。」

小S 跨年 賈永婕

