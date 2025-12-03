S.H.E跨年開趴 Selina只想當垃圾？Ella狂揭笑點

Ella出席公益活動，聊到好姐妹Selina和Hebe。（記者林士傑／攝影）

Ella陳嘉樺出席公益活動，聊到好姐妹Selina前陣子看起來肚子凸起，疑似有了二寶，Ella直呼：「是衣服啦，你們講話很沒禮貌欸，注意注意。」

Ella前陣子去杭州巡演，兒子勁寶化身貼心小天使，一下問她要不要喝水，一下又關心她會不會累，讓Ella笑開了花。而聊起二寶計畫，Ella笑說：「這要問Selina吧，我沒有刻意跟她聊，但她好像沒有放棄的意思。」

她跟Selina和Hebe聚餐吃烤肉，透露Selina沒有聊到被懷疑有孕一事，兩個姐妹看起來很漂亮又容光煥發，反而是最近在忙巡演的Ella略顯疲態，「她們看到我反而問我『還好嗎』」；她巡演服裝有一套相當性感，胸前尺度大開，但卻被懷疑胸部縮水。提及此，Ella自嘲：「本來就不大。」

Ella透露今年跨年 沒有安排工作，剛好Selina和Hebe也是，Selina日前在三人群組中提議一起跨年開趴，Ella問她有何想法，Selina妙回「不是去你家、就是去你家囉」，Ella邊翻白眼邊笑說：「我就欣然接受了。」

不僅如此，Ella表示這次跨年趴主題是「垃圾食物」，她先認領了一些菜色，問Selina要帶什麼，她竟回「我什麼都不想帶欸，我只會帶一家三口，去你們家當垃圾」，讓Ella又好氣又好笑。