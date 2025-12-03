我的頻道

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

李千娜憶顏正國 是夫妻吵架潤滑劑「國哥會護我」

記者林士傑╱綜合報導
李千娜(右)再婚黃尚禾(左)，夫婦感情甜蜜。（取材自Instagram）
台灣藝人李千娜與黃尚禾結婚2年多，彼此合作電影「少年吔」定情，外傳是媒人的導演顏正國2個月前病逝，讓夫婦難以置信，她說：「國哥很積極接受治療，醫師說法也很正面。」無奈彼此生死永別，夫婦的人生就此缺了一角，她含淚說：「不管發生什麼事，國哥都會第一個跳出來保護我。」

顏正國對抗病魔期間，仍心繫李千娜，幫忙宣傳新專輯「千娜舞台秀 – 彼段過去經過阮兜口」，讓知道他努力抗癌的她很是不捨。親友都相信他會康復，然而世事難料，她感謝顏正國給了跟黃尚禾相遇的機會，也常替她出頭嗆黃「敢欺負我妹你就完了」，每每夫婦起口角，顏正國又會親自調解，成為夫婦的最佳潤滑劑。

歷經生離死別，李千娜說跟黃尚禾因此更加珍惜日常，也深受顏正國的人生際遇鼓舞，時時自我叮嚀莫忘初衷，一心一意全為家人著想。至於顏正國是不是媒人？她說不是，「很謝謝國哥讓我們有這個緣分，其實他是最後一個知道我們交往的」。

再婚的她與黃尚禾育有一子，透露自己常捨不得小孩哭，夫婦難有共識，她說：「我們就要各自分析，找出解決方式，不能因為心軟輕易改變。」她和前夫的女兒顧穎繼承衣缽，以歌手身分出道，她說女兒個性害羞，跟黃尚禾相處反而會掏心掏肺，兩人還會一起設立目標，樂見老公成為女兒的人生導師。

