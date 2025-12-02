穿全黑赴邱澤、許瑋甯婚宴被罵 柯震東回嗆：蠢貨

柯震東婚禮穿著意外在社群平台上引發爭議。(記者王聰賢／攝影)

台灣演員邱澤 與許瑋甯 已結婚四年，但直到日前才補辦盛大婚宴，出席嘉賓星光熠熠。演員柯震東當天以全黑裝扮亮相，意外引來網民批評喜事不該穿黑色，而柯震東也不客氣地回應該留言「你有看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，引發網路熱議。

邱澤與許瑋甯因合作電影「當男人戀愛時」結緣，兩人在2021年登記結婚，今年8月兒子Ian誕生，正式升級一家三口，11月底舉行浪漫婚禮後三天，許瑋甯也透過社群發文分享喜悅。

許瑋甯在Instagram發布限時動態，首度分享婚禮心情，寫下「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予與放鬆，為我們的驚喜增添了很多會好好珍惜的回憶」。

不過有網民對婚宴賓客柯震東的穿著很有意見。該網民在臉書上留言，批評道：「喜事還穿黑。蠢貨。」

柯震東則親自留言回覆該網民：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。」

隨後，柯震東將這段對話截圖分享至Threads 上，引來大批網友留言朝聖。許多人紛紛表示支持，認為網友的批評過於守舊且多管閒事：「不能穿黑色是還活在什麼古代嗎？」、「難道是要穿得像紅包一樣才叫尊重主人家嗎？」、「這個婚禮大家焦點是不是放錯人了，你好像比較紅耶」，也有不少網友被柯震東的回應逗笑，「超好笑 超嗆」、「好派，笑死。」