我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

黃立成遭清算 加密貨幣閃崩「蒸發172萬美元」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃立成近年積極投資加密。(摘自黃立成臉書)
黃立成近年積極投資加密。(摘自黃立成臉書)

加密貨幣市場突發劇烈震盪，昨日比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等主流幣種大幅跳水，一度跌逾5%，許多投資人面臨強制平倉潮。近年淡出演藝圈、轉往加密世界發展的「麻吉大哥」黃立成，也再次成為市場焦點，他的以太幣多頭部位從原本的大幅獲利，瞬間被打回原形，甚至遭大量清算，先前一度增值到208萬美元，歷經這次閃崩，只剩下約只剩36萬美元了。

據「彭博社」報導，比特幣在亞洲早盤一度跌破 8.7萬美元，跌幅超過5.1%；以太幣也重挫逾5%，最低失守 2900 美元。其他熱門幣種如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）亦同步大跌，整體市場情緒急凍。

區塊鏈監測平台 Lookonchain 公開資料指出，黃立成旗下標記為「Machi」的錢包再度被大規模強平，他持有的3300枚ETH（原價值940萬美元）在遭清算後淪為2831.58美元的倉位價值。全台最大食譜平台「iCook 愛料理」創辦人也貼文指出，黃立成先前充值的100萬美元，一度滾到208萬美元，未料這波閃崩後僅剩約36萬美元。

消息曝光後，網友紛紛震撼，「市場都盯著他」、「真的是反指標等級的人物」、「韭菜中的傳奇」、「麻吉大哥又被送上風口浪尖」。由於黃立成在幣圈操作屢屢引發話題，不少人甚至戲稱「幣圈只要他一動，行情就要變天」。

以太幣 比特幣 加密貨幣 黃立成

上一則

曾退出修佛…55歲玉女歌手露面了 孟庭葦美成這樣

延伸閱讀

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升
美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌

美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌
比特幣跌破8萬8000元 12月開張又掀賣壓

比特幣跌破8萬8000元 12月開張又掀賣壓
川普家族咎由自取 數位財富縮水

川普家族咎由自取 數位財富縮水

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」