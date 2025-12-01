黃立成遭清算 加密貨幣閃崩「蒸發172萬美元」

黃立成近年積極投資加密。(摘自黃立成臉書)

加密貨幣 市場突發劇烈震盪，昨日比特幣 （BTC）、以太幣 （ETH）等主流幣種大幅跳水，一度跌逾5%，許多投資人面臨強制平倉潮。近年淡出演藝圈、轉往加密世界發展的「麻吉大哥」黃立成 ，也再次成為市場焦點，他的以太幣多頭部位從原本的大幅獲利，瞬間被打回原形，甚至遭大量清算，先前一度增值到208萬美元，歷經這次閃崩，只剩下約只剩36萬美元了。

據「彭博社」報導，比特幣在亞洲早盤一度跌破 8.7萬美元，跌幅超過5.1%；以太幣也重挫逾5%，最低失守 2900 美元。其他熱門幣種如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）亦同步大跌，整體市場情緒急凍。

區塊鏈監測平台 Lookonchain 公開資料指出，黃立成旗下標記為「Machi」的錢包再度被大規模強平，他持有的3300枚ETH（原價值940萬美元）在遭清算後淪為2831.58美元的倉位價值。全台最大食譜平台「iCook 愛料理」創辦人也貼文指出，黃立成先前充值的100萬美元，一度滾到208萬美元，未料這波閃崩後僅剩約36萬美元。

消息曝光後，網友紛紛震撼，「市場都盯著他」、「真的是反指標等級的人物」、「韭菜中的傳奇」、「麻吉大哥又被送上風口浪尖」。由於黃立成在幣圈操作屢屢引發話題，不少人甚至戲稱「幣圈只要他一動，行情就要變天」。