陳柏霖捲入閃兵衝擊事業 與小6歲女友紐西蘭婚禮也喊卡

記者陳穎╱綜合報導
陳柏霖(左)和庭瑄(右)低調交往近13年。（本報資料照、取材自Instagram）
陳柏霖(左)和庭瑄(右)低調交往近13年。（本報資料照、取材自Instagram）

台灣演員陳柏霖和愛情長跑13年女友庭瑄，原訂今年底在紐西蘭舉行小型婚宴，但因陳柏霖捲入閃兵案，婚禮不得不全面暫緩。根據「鏡週刊」報導，他近來心情相當煩躁，一方面等待案件後續發展，一方面也必須向家人、好友及合作廠商逐一說明延期原因，至於婚宴何時能重新安排，目前仍是未知數。

「鏡週刊」7月曾報導，陳柏霖於上半年在紐西蘭成功求婚，並計畫年底攜手庭瑄在兩人最喜愛的小鎮完婚。他當時豪爽表示婚禮「預算無上限」，只希望給準新娘一場難忘回憶，連桂綸鎂、房祖名等多年好友都列入嘉賓名單，然而10月爆發閃兵案後，一切計畫戛然而止。

陳柏霖坦承年少時「做出荒謬取巧的選擇」，遭檢方求刑2年8個月。有律師分析，此求刑意味著不給緩刑空間，對陳柏霖及其他涉案藝人如修杰楷、張書偉、謝坤達與廖允杰等人，恐將造成沉重打擊。除了演藝工作全面停擺，他的人生大事也被迫延期。

據了解，陳柏霖已親自通知雙方親友、住宿及交通相關廠商「婚禮順延」。紐西蘭當地業者因不清楚延期時程，甚至透過人脈向台灣詢問最新狀況，間接證實婚宴原本確實規畫在今年底舉辦。

出道20年的陳柏霖，以電影「藍色大門」成名、再以戲劇「我可能不會愛你」中「大仁哥」再創事業高峰，是跨國市場炙手可熱的男星，廣告及戲劇邀約不斷，收入曾高達新台幣5.5億元(約1749.3萬美元)。感情方面，他向來低調專一，自2012年合作電影「變身」後與庭瑄相戀，兩人交往穩定、默默守護彼此。

陳柏霖 紐西蘭 閃兵

