金馬新人獎擦身而過 牧森坦言第一反應：鬆一口氣

記者陳慧貞╱綜合報導
牧森(左)與師妹袁漠遙(右)日前出席「GQ Men of the Year」活動。 （圖／周子娛樂提供）
台灣新生代男神牧森攜手同門師妹袁漠遙日前受邀出席「GQ Men of the Year Awards」年度風格大賞，以率性又自信的氣場，成為當晚最受矚目新人組合，被問到今年最酷經歷，牧森笑稱絕對是首次踏入金馬典禮，雖最終無緣獲獎，他坦言第一反應竟是「鬆了一口氣」。

牧森以電影「進行曲」入圍第62屆金馬獎最佳新演員，憑藉著與李李仁飾演父子的大量情緒戲收穫好口碑，其中激烈爭執的橋段更逼哭無數觀眾，最後雖與獎擦身而過，他仍認為：「這是最好的安排。入圍不是我一個人，而是角色（江浩）帶著所有人的努力一起走進金馬。」典禮後，牧森也在第一時間安撫期待已久的媽媽，請她不要擔心。提到未來發展，牧森透露想挑戰文藝片、動作片、傳記人物、公路電影等多類型作品，甚至是更具層次的反派角色。

袁漠遙首次參加GQ年度風格大賞，她坦言當下緊張又興奮：「還好有師兄在旁邊，感覺像一起出任務，有熟悉的人在身邊就安心很多。」擁有馬術、自由潛水、舞蹈、武術等多項技能的她，近期還投入競速直排輪訓練，積極發展自身能力，她笑稱已快要升級成「六邊形戰士」，盼能挑戰武打戲與賽車選手角色。

兩人也在眾星雲集的GQ現場遇見多位藝人，被問到是否有特別喜歡的偶像時，兩人不約而同點名金曲歌后李竺芯。袁漠遙笑說，身為同樣投入創作的一份子，能在後台見到才華洋溢的創作歌手，感到十分榮幸；牧森則幽默表示，了解到李竺芯平時不愛穿鞋，有種找到同好的親切感。

「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

范冰冰封后 陸網：金馬仍是華語電影第一獎 金雞追不上

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

